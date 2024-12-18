Фінансові новини
- |
- 18.12.24
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8089 грн/$1
13:08 18.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 18 грудня 2024 року.
|Показник
|17.12.2024
|18.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8089
|41.8801
|0.17
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 грудня- 41,8271 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС обговорюють відправку миротворців до України: Reuters дізналося ймовірну кількість
ТОП-НОВИНИ
|ВР не підтримала відкликання Бойка з профільного комітету - нардеп
|Україна отримала від ЄС ще 4,1 мільярда євро за програмою Ukraine Facility
|Рахункова палата виявила порушення телеканалу «Рада» на мільйони гривень
|Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар залишається стабільним до основних валют напередодні підсумків засідання ФРС
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8089 грн/$1
|Фондові індекси Європи показують слабку позитивну динаміку
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.12.24
|Ціни на золото стабільні напередодні рішення ФРС щодо ставки. В центрі уваги прогноз ставок
|Акції в Азії підтримуються фіскальними цілями Китаю. Занепокоєння щодо дій ФРС обмежує зростання
|Долар стабільний проти конкурентів, в очікуванні зниження ставки ФРС
Бізнес
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн
|Користувачі Apple та Samsung не бачать користі від ШІ-функцій — дослідження SellCell
|У США вимагають від Google та Apple видалити TikTok до 19 січня 2025 року
|ЄС інвестує понад $11 мільярдів в альтернативу Starlink Ілона Маска