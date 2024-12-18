Фондові індекси Європи показують слабку позитивну динаміку

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи показують слабку позитивну динаміку під час торгів у середу.

Увага ринків зосереджена на підсумках останнього цього року засідання Федеральної резервної системи, яка, за прогнозами більшості аналітиків, опустить ключову процентну ставку втретє поспіль. Розмір зниження становитиме 25 базисних пунктів, у результаті діапазон ставки становитиме 4,25-4,5% річних.

У четвер пройдуть засідання Банку Англії та Банку Японії, проте економісти не очікують зміни поточних ставок, які перебувають на рівні 4,75% та 0,25% річних відповідно.

Об 11:18 EET зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 збільшився на 0,1% - до 514,21 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 підвищився на 0,3%, німецький DAX - на 0,1%, французький CAC 40, італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 - на 0,2%.

Споживчі ціни у Великій Британії у листопаді зросли на 2,6% у річному вираженні, йдеться у звіті статуправління. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 2,3% у жовтні і стала максимальною за вісім місяців. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 2,6%, за даними Trading Economics.

Котирування акцій французької Renault підскочили на 5,6% - до максимуму з липня. Причиною цього стала новина про те, що японські автовиробники Honda Motor та Nissan Motor обговорюють можливість злиття чи іншої співпраці. Renault володіє 36% Nissan, позиція французької компанії щодо можливої ​​угоди поки що не ясна.

Папери Kingfisher дорожчають на 0,9% після того, як британська мережа магазинів товарів для дому оголосила про звільнення з ринку Румунії.

Італійський банк UniCredit повідомив про збільшення частки в німецькому Commerzbank до 28%. Ціна акцій UniCredit піднялася на 0,6%, Commerzbank - на 2,9%.

Капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи підвищується, у тому числі BP Plc - на 1,5%, Shell - на 0,9%, TotalEnergies - на 0,6%, Equinor - на 0,5%.

Крім того, збільшилися котирування акцій Infineon Technologies та ASML Holding - на 0,2%, STMicroelectronics - на 1,4%, ASM International - на 1,3%.

Вартість MTU Aero Engines зросла на 0,2%. Німецький виробник авіаційних двигунів повідомив, що Йоханнес Буссман стане наступним головним виконавчим директором. Найближчим часом він змінить Ларса Вагнера, який переходить на роботу до Airbus. Буссман зараз очолює німецьку експертну організацію TUV SUD.

До лідерів падіння серед компонентів Stoxx 600 в середу входять акції французької Worldline SA, що працює у сфері електронних платежів, що подешевшали на 3,8%, німецького розробника програмного забезпечення TeamViewer - на 2,9% та авіакомпанії Deutsche Lufthansa - на 2,7 %.