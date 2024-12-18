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Ціни на золото стабільні напередодні рішення ФРС щодо ставки. В центрі уваги прогноз ставок
08:31 18.12.2024 |
Ціни на золото на азіатських торгах в середу були в основному стабільними після падіння на попередній сесії, оскільки Федеральна резервна система США розпочала своє грудневе засідання, яке, як очікується, завершиться зниженням ставки.
Однак ринки залишаються стурбованими довгостроковими перспективами процентних ставок в США. Очікується, що ФРС буде знижувати процентні ставки більш поступово в наступному році після їх зниження в кінці свого дводенного засідання в середу.
О 05:51 EET спотове золото залишається на рівні 2646,10 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, трохи знизилися до 2660,72 доларів за унцію.
Очікується, що ФРС знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів, але основна увага буде зосереджена на майбутніх економічних прогнозах ФРС та коментарях голови Джерома Пауелла.
Сигнали щодо довгострокової перспективи ФРС залишаються в центрі уваги, оскільки інфляція залишається тривкою і, як очікується, продовжить зростати за нового президента Дональда Трампа.
Золото, на відміну від процентних активів, таких як облігації або ощадні рахунки, не приносить доходу. Тому, коли відсоткові ставки вищі, альтернативна вартість зберігання золота зростає, що робить його менш привабливим для інвесторів.
До того ж, долар залишається сильним, а індекс долара США залишається біля тритижневого максимуму. Вищі ставки, як правило, зміцнюють долар, ще більше тиснучи на золото, оскільки воно оцінюється в доларах і стає дорожчим для іноземних покупців.
Крім того, підвищення ставок часто свідчить про зміцнення економіки, що може знизити попит на золото як актив-прихісток.
Окрім ФРС, цього тижня рішення щодо процентних ставок також мають ухвалити Банк Японії та Банк Англії. Очікується, що Банк Англії залишить ставки незмінними, в той час як ринки розділилися в думках щодо того, чи буде Банк Японії підвищувати ставки далі.
Інші дорогоцінні метали також трохи ослабли в середу. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $942,20 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до $30,845 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися в середу, оскільки останні дані з Китаю, найбільшого в світі споживача міді, свідчать про ослаблення споживання і проблеми в секторі нерухомості.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,4% до $8 973,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь знизилися на 0,5% до $4,1255 за фунт.
Це сталося, незважаючи на очікування більш м'якої монетарної політики і збільшення бюджетних витрат в країні. У вівторок агентство Reuters повідомило, що Пекін збільшить дефіцит бюджету до 4% з 3% валового внутрішнього продукту в 2025 році - це найвищий показник за всю історію, а також буде націлений на зростання ВВП на 5% третій рік поспіль.
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