Страховщики недооценили экономические последствия пандемии - глава Swiss Re

Страховые компании не смогли полностью спрогнозировать экономические последствия пандемии, поскольку они не знали, насколько далеко зайдут власти для защиты населения, считает гендиректор швейцарской перестраховочной компании Swiss Re Кристиан Мументалер.

"Мы не предполагали, что они (власти - ИФ) закроют все", - заявил он в интервью Financial Times, подчеркнув значительное повышение ценности человеческой жизни.

По мнению Мументалера, власти отреагировали не так, как предполагали модели страховых компаний. "Всей отрасли придется пересмотреть эти модели", - добавил он.

В условиях пандемии страховщики столкнулись с ростом требований страховых выплат в связи с приостановкой деятельности компаний из-за локдаунов. Некоторые страховые компании в суде оспаривают эти требования, ссылаясь на то, что их услуги никогда не предполагали возмещение ущерба, вызванного пандемией.

По прогнозу Swiss Re, сектор страхования имущества и от несчастных случаев потеряет $50-80 млрд евро из-за требований, связанных с отменой поездок и мероприятий. Страховщики вынуждены повышать стоимость страховых полисов, чтобы покрыть издержки.

Тем временем требования выплат по программам медицинского страхования и страхования жизни были относительно небольшими во время пандемии.

Swiss Re, которой основные страховщики могут передавать часть своих обязательств перед клиентами, ожидает, что ей придется выплатить $3 млрд, из которых лишь $700 млн в связи с полисами медицинского страхования и страхования жизни. Однако глава компании отметил, что может пройти много времени, прежде чем станет ясен окончательный объем требований.

Мументалер считает, что новая система должна учитывать риск пандемий в будущем. По его мнению, "единственным жизнеспособным вариантом" является выработка механизмов, которые государства смогут использовать в будущем для большей эффективности.

Страховые компании по всему миру выступают за запуск новых поддерживаемых государством программ страхования на случай пандемии, аналогичных страхованию от рисков, связанных с терроризмом.

Глава Swiss Re отметил, что мировая экономика может в 2020-2021 годах потерять $12 трлн из-за пандемии, что "значительно больше всего капитала страховых и перестраховочных компаний".

Помимо преодоления последствий пандемии, Swiss Re в этом году развивала партнерство с такими компаниями, как Ikea и Daimler, чтобы предлагать свои услуги клиентам вместе с другими покупками.

"Покупка страховки - очень неестественное действие, согласно нейронауке, - сказал Мументалер. - Мы проверяем, может ли страховка в будущем стать частью других продуктов".