Мировые цены на страхование выросли на 20% в III квартале - эксперты

Стоимость коммерческого страхования на мировых рынках выросла на 20% в третьем квартале этого года, следует из данных международного индекса рынков страхования, опубликованного международным страховым брокером Marsh.

Повышение средних цен на 20% вызвано в основном ростом ставок на страхование имущества, финансовых и профессиональных рисков. Это самый большой рост цен с момента запуска индекса в 2012 году, последовавший за удорожанием страхования на 19% во втором квартале и на 14% в первом квартале 2020 года.

"Страховой рынок не мог не отреагировать на хаос и неопределенность, спровоцированные коронавирусом и возросшей в связи с этим убыточностью", - процитированы в сообщении слова управляющего директора АО "Марш - страховые брокеры" Владимира Крючкова.

Ставки на страхование имущественных рисков в Европе, включая Россию, выросли на 21%. С двузначным ростом столкнулись компании всех размеров и во всех странах. В России влияние роста цен на мировых страховых рынках в наибольшей степени уже ощутили те клиенты, чьи риски требуют международного перестрахования.

"Уверен, что это не остановит их от покупки зарубежного рейтингового перестрахования, поскольку требования к финансовой устойчивости контрагентов не будут снижены. Однако это приведет к более тщательной оценке требуемого страхового покрытия в части рисков и лимитов, а также интересу к альтернативным решениям по организации и структурированию страховой защиты", - приведено в сообщение мнение заместителя генерального директора и главы департамента имущественных рисков АО "Марш - страховые брокеры" Андрея Шейна.

В среднем в мире стоимость на услуги страхования имущества в июле-сентябре увеличилась на 21%, на страхование финансовых и профессиональных линий - на 40%, что превышает рост, отмеченный во втором квартале 2020 года.

Страхование гражданской ответственности в мире подорожало в среднем на 6%, тогда как в предыдущем квартале рост составил 7%.

Также продолжило дорожать страховое покрытие ответственности директоров и должностных лиц (D&O). Цены на D&O в Великобритании и Австралии выросли более чем на 100%, в то время как в США - почти на 60%. Программы D&O в Европе и России выросли в цене на 25-50%, а ряд публичных компаний или компаний с широкой географией присутствия показали рост 100% и более.