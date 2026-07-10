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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 44,51 грн/$1
12:57 10.07.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 липня 2026 року.
|Показник
|09.07.2026
|10.07.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.5374
|44.5121
|-0.06
Дані: НБУ
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