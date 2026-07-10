Долар США дешевшає до основних світових валют

Курс долара США помірковано знижується у парах з євро та фунтом стерлінгів, а щодо японської єни вранці в п'ятницю дешевшає більш помітно.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,19%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,20%.

У центрі уваги ринків залишається конфлікт на Близькому Сході. США та Іран обмінялися ударами після обстрілу іранською стороною комерційних суден в Ормузькій протоці. Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що вважає перемир'я завершеним і не бачить сенсу в продовженні переговорів з Тегераном.

Тим часом телеканал CNN напередодні повідомив із посиланням на джерело, що переговірники Вашингтона і Тегерана продовжують обговорювати технічні питання, що стосуються врегулювання конфлікту.

Ціни на нафту напередодні знизилися приблизно на 2% на тлі сподівань, що США та Іран повернуться до мирного діалогу. Це дещо послабило побоювання щодо прискорення інфляції та жорсткості грошово-кредитної політики центральними банками.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у четвер, що не очікує стійкого зростання цін на енергоносії до кінця поточного року - попри черговий виток ескалації американсько-іранського конфлікту.

"Фундаментальні фактори свідчать про те, що ціни на енергоносії, ймовірно, є близькими до своїх пікових значень і з часом знижуватимуться", - заявив він. Потенційний вплив подорожчання енергоносіїв на інфляцію може змінюватися залежно від ситуації на Близькому Сході, зазначив він.

Вільямс відмовився робити прогнози щодо того, яке рішення Федеральна резервна система ухвалить стосовно базової ставки на засіданні 28-29 липня, пояснивши, що регулятор ще не розпочав аналіз ситуації перед цим засіданням.

Ринки, як і раніше, очікують від ФРС щонайменше одного підвищення базової ставки до кінця поточного року.

Як показали опубліковані в п'ятницю остаточні дані, споживчі ціни в Німеччині в червні зросли на 2,4% у річному вимірі. Показник збігся з попередньою оцінкою та консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics. Інфляція у ФРН сповільнилася порівняно з попереднім місяцем, коли вона становила 2,7%.

Євро станом на 9:07 кч торгується на рівні $1,1433 порівняно з $1,1431 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3430 проти $1,3408 за підсумками торгів у четвер.

Вартість долара у парі з японською валютою знизилася до 161,51 єни проти 162,38 єни напередодні.

Підтримку єні надала заява міністра фінансів Японії Сацукі Катаями про те, що уряд стимулюватиме пенсійні фонди до збільшення інвестицій у японські фінансові активи.

Також у п'ятницю стало відомо, що ціни виробників у Японії в червні підскочили на 7,1% у річному вимірі - це максимальний показник з березня 2023 року. У травні вони зросли на 6,6%.

Курс американської валюти до офшорного юаня становить 6,7823 юаня проти 6,7965 юаня наприкінці попередніх торгів.

