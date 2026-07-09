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НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,54 грн/$1
13:30 09.07.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 9 липня 2026 року.
|Показник
|08.07.2026
|09.07.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.4751
|44.5374
|0.14
Дані: НБУ
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