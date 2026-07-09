Регулятор фондового ринку викрив нові схеми виманювання грошей під виглядом інвестицій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)
розширила перелік ненадійних фінансових проєктів, до якого
потрапили платформи LambdaTrade та Sevlushfoods.
Про це повідомляють у пресслужбі регулятора.
Ці два сервіси активно залучають гроші українців, але не мають відповідних ліцензій.
У Комісії підкреслили, що обидва
проєкти обіцяють громадянам гарантований високий дохід, хоча жоден
легальний фінансовий інструмент не може гарантувати надприбуток без
ризиків.
LambdaTrade
позиціонує себе як інвестиційна платформа для українців;сайт компанії має україномовну версію, а реєстрація відкрита для всіх охочих;платформа не має жодних дозволів на залучення коштів громадян, які вимагає українське законодавство.
Sevlushfoods
залучає кошти через продаж токенів під назвою AGTI;організатори обіцяють інвесторам гарантований і надзвичайно високий відсоток дохідності, що є ознакою введення людей в оману.
У
Нацкомісії зазначають, що системно ведуть цей реєстр, оскільки схеми
шахраїв завжди однакові - змінюються лише назви та сайти (токени,
додатки).
Наразі список містить 470 проєкти. Повний список проєктів доступний на офіційному сайті Комісії у розділі "Захист інвесторів".
Чек-лист: як самостійно розпізнати фінансову аферу
Регулятор назвав головні ознаки потенційного шахрайства, які мають насторожити інвестора:
- Обіцянки гарантованого прибутку. На реальному ринку дохідність завжди пов'язана з ризиком, ніхто не може обіцяти заробіток наперед.
- Відсутність ліцензії.
Перевірити наявність дозволів компанії завжди можна в офіційних
реєстрах на сайті НКЦПФР. Якщо фірми там немає - працювати з нею
небезпечно.
- Анонімність. Відсутність фізичної
адреси чи офісу в Україні, навіть якщо компанія активно рекламується для
українців та має україномовний сайт.
- Психологічний тиск. Заклики негайно ухвалити рішення про вкладення коштів, обіцянки "ексклюзивного доступу" чи членства в закритих клубах.
- Підозрілі способи оплати. Пропозиції переказати кошти у криптовалюті або на банківську картку фізичної особи.