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АНАЛІТИКА

Регулятор фондового ринку викрив нові схеми виманювання грошей під виглядом інвестицій

11:30 09.07.2026 |

Фінанси

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила перелік ненадійних фінансових проєктів, до якого потрапили платформи LambdaTrade та Sevlushfoods.

Про це повідомляють у пресслужбі регулятора.

 Ці два сервіси активно залучають гроші українців, але не мають відповідних ліцензій.

У Комісії підкреслили, що обидва проєкти обіцяють громадянам гарантований високий дохід, хоча жоден легальний фінансовий інструмент не може гарантувати надприбуток без ризиків.


LambdaTrade

  • позиціонує себе як інвестиційна платформа для українців;
  • сайт компанії має україномовну версію, а реєстрація відкрита для всіх охочих;
  • платформа не має жодних дозволів на залучення коштів громадян, які вимагає українське законодавство.

    • Sevlushfoods

  • залучає кошти через продаж токенів під назвою AGTI;
  • організатори обіцяють інвесторам гарантований і надзвичайно високий відсоток дохідності, що є ознакою введення людей в оману.

    • У Нацкомісії зазначають, що системно ведуть цей реєстр, оскільки схеми шахраїв завжди однакові - змінюються лише назви та сайти (токени, додатки).

    Наразі список містить 470 проєкти. Повний список проєктів доступний на офіційному сайті Комісії у розділі "Захист інвесторів".


    Чек-лист: як самостійно розпізнати фінансову аферу

    Регулятор назвав головні ознаки потенційного шахрайства, які мають насторожити інвестора:

    1. Обіцянки гарантованого прибутку. На реальному ринку дохідність завжди пов'язана з ризиком, ніхто не може обіцяти заробіток наперед.
    2. Відсутність ліцензії. Перевірити наявність дозволів компанії завжди можна в офіційних реєстрах на сайті НКЦПФР. Якщо фірми там немає - працювати з нею небезпечно.
    3. Анонімність. Відсутність фізичної адреси чи офісу в Україні, навіть якщо компанія активно рекламується для українців та має україномовний сайт.
    4. Психологічний тиск. Заклики негайно ухвалити рішення про вкладення коштів, обіцянки "ексклюзивного доступу" чи членства в закритих клубах.
    5. Підозрілі способи оплати. Пропозиції переказати кошти у криптовалюті або на банківську картку фізичної особи.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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