Регулятор фондового ринку викрив нові схеми виманювання грошей під виглядом інвестицій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила перелік ненадійних фінансових проєктів, до якого потрапили платформи LambdaTrade та Sevlushfoods.

Про це повідомляють у пресслужбі регулятора.

Ці два сервіси активно залучають гроші українців, але не мають відповідних ліцензій.

У Комісії підкреслили, що обидва проєкти обіцяють громадянам гарантований високий дохід, хоча жоден легальний фінансовий інструмент не може гарантувати надприбуток без ризиків.

LambdaTrade

позиціонує себе як інвестиційна платформа для українців;

сайт компанії має україномовну версію, а реєстрація відкрита для всіх охочих;

платформа не має жодних дозволів на залучення коштів громадян, які вимагає українське законодавство.

Sevlushfoods

залучає кошти через продаж токенів під назвою AGTI;

організатори обіцяють інвесторам гарантований і надзвичайно високий відсоток дохідності, що є ознакою введення людей в оману.

У Нацкомісії зазначають, що системно ведуть цей реєстр, оскільки схеми шахраїв завжди однакові - змінюються лише назви та сайти (токени, додатки).

Наразі список містить 470 проєкти. Повний список проєктів доступний на офіційному сайті Комісії у розділі "Захист інвесторів".

Чек-лист: як самостійно розпізнати фінансову аферу

Регулятор назвав головні ознаки потенційного шахрайства, які мають насторожити інвестора: