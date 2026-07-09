Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Binance стала лідером за обсягом резервів стейблкоїнів із часткою 57%

10:10 09.07.2026 |

Фінанси

Binance Research опублікувала звіт про роль стейблкоїнів у трансформації фінансового ландшафту. У ньому поєднано власні дані Binance Research та метрики екосистеми, які раніше не публікувалися, повідомили Incrypted у компанії.

Звіт підкреслює позиції Binance у сферах впровадження стейблкоїнів, інфраструктури та практичного використання цифрових активів у реальному світі. 

За словами авторів звіту, токенізовані фінанси масштабуються швидше, ніж очікувалося. Обсяг торгівлі безстроковими контрактами, пов'язаними з активами традиційних фінансів (TradFi), у 2026 році вже перевищив $1,1 трлн. На Binance припадає близько $500 млрд цього обсягу, або приблизно 47% ринку, випливає зі звіту.

Binance стала лідером за обсягом резервів стейблкоїнів із часткою 57%
Сукупний обсяг торгівлі безстроковими контрактами, пов'язаними з TradFi, перевищив $1,1 трлн у 2026 році. Дані: Binance Research.

Стейблкоїни більше не просто підтримують крипторинок - вони стають розрахунковим шаром, що з'єднує традиційні фінанси з цифровими активами, підкреслюється в звіті.


Домінування Binance у стейблкоїнах

Binance утримує $53 млрд у резервах стейблкоїнів із $93 млрд по індустрії загалом - 57% цього сегмента, що приблизно на $42 млрд більше, ніж у наступної за величиною біржі, йдеться в звіті. 

Binance стала лідером за обсягом резервів стейблкоїнів із часткою 57%
Зростання стейблкоїн-резервів бірж. Дані: Binance Research.

Чотири із шести найшвидше зростаючих стейблкоїнів у 2026 році представлені в екосистемі Binance та BNB Chain.

Крім того, платформа Binance Earn розподілила понад $1,2 млрд винагород у стейблкоїнах із 2022 року для більш ніж 14 млн користувачів. Також Binance Pay збільшила обсяг платежів на 114% порівняно з минулим роком і підтримує понад 21 млн мерчантів у всьому світі.

Мережа BNB Chain обробляє близько 10 млн транзакцій зі стейблкоїнами щодня та обслуговує 15 млн активних адрес зі стейблкоїнами на місяць, що робить її однією з найбільш завантажених для стейблкоїнів у світі, йдеться в звіті. 

Binance стала лідером за обсягом резервів стейблкоїнів із часткою 57%
BNB Chain - мережа з найбільшою кількістю активних адрес зі стейблкоїнами. Дані: Binance Research.

Стейблкоїни як фінансова інфраструктура

Для багатьох користувачів стейблкоїни стали не інструментом спекуляцій, а фінансовою інфраструктурою, констатують автори звіту. У 87% фіатних валют користувачі платять надбавку за доступ до стейблкоїнів. У країнах із гіперінфляцією вона сягає 62%. Це вказує на те, що стейблкоїни дедалі частіше виконують роль засобу збереження вартості там, де місцеві валюти з цим не справляються, відзначають аналітики.

Обсяг переказів стейблкоїнів у вихідні дні становить у середньому близько $76 млрд, або близько $38 млрд на день - це наближається до щоденних обсягів платежів Visa. Така активність підкреслює, як платежі на базі блокчейну перетворюються на цілодобову фінансову систему, відзначили у Binance.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,4766
  0,0332
 0,07
EUR
 1
 50,6944
  0,1892
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2365  0,00 0,00 44,7054  0,00 0,00
EUR 50,5719  0,01 0,03 51,2004  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,4800  0,10 0,23 44,5100  0,09 0,20
EUR 50,7605  0,01 0,02 50,7770  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес