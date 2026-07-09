Binance стала лідером за обсягом резервів стейблкоїнів із часткою 57%

Binance Research опублікувала звіт про роль стейблкоїнів у трансформації фінансового ландшафту. У ньому поєднано власні дані Binance Research та метрики екосистеми, які раніше не публікувалися, повідомили Incrypted у компанії.

Звіт підкреслює позиції Binance у сферах впровадження стейблкоїнів, інфраструктури та практичного використання цифрових активів у реальному світі.

За словами авторів звіту, токенізовані фінанси масштабуються швидше, ніж очікувалося. Обсяг торгівлі безстроковими контрактами, пов'язаними з активами традиційних фінансів (TradFi), у 2026 році вже перевищив $1,1 трлн. На Binance припадає близько $500 млрд цього обсягу, або приблизно 47% ринку, випливає зі звіту.

Сукупний обсяг торгівлі безстроковими контрактами, пов'язаними з TradFi, перевищив $1,1 трлн у 2026 році. Дані: Binance Research.

Стейблкоїни більше не просто підтримують крипторинок - вони стають розрахунковим шаром, що з'єднує традиційні фінанси з цифровими активами, підкреслюється в звіті.

Домінування Binance у стейблкоїнах

Binance утримує $53 млрд у резервах стейблкоїнів із $93 млрд по індустрії загалом - 57% цього сегмента, що приблизно на $42 млрд більше, ніж у наступної за величиною біржі, йдеться в звіті.

Зростання стейблкоїн-резервів бірж. Дані: Binance Research.

Чотири із шести найшвидше зростаючих стейблкоїнів у 2026 році представлені в екосистемі Binance та BNB Chain.

Крім того, платформа Binance Earn розподілила понад $1,2 млрд винагород у стейблкоїнах із 2022 року для більш ніж 14 млн користувачів. Також Binance Pay збільшила обсяг платежів на 114% порівняно з минулим роком і підтримує понад 21 млн мерчантів у всьому світі.

Мережа BNB Chain обробляє близько 10 млн транзакцій зі стейблкоїнами щодня та обслуговує 15 млн активних адрес зі стейблкоїнами на місяць, що робить її однією з найбільш завантажених для стейблкоїнів у світі, йдеться в звіті.

BNB Chain - мережа з найбільшою кількістю активних адрес зі стейблкоїнами. Дані: Binance Research.

Стейблкоїни як фінансова інфраструктура

Для багатьох користувачів стейблкоїни стали не інструментом спекуляцій, а фінансовою інфраструктурою, констатують автори звіту. У 87% фіатних валют користувачі платять надбавку за доступ до стейблкоїнів. У країнах із гіперінфляцією вона сягає 62%. Це вказує на те, що стейблкоїни дедалі частіше виконують роль засобу збереження вартості там, де місцеві валюти з цим не справляються, відзначають аналітики.

Обсяг переказів стейблкоїнів у вихідні дні становить у середньому близько $76 млрд, або близько $38 млрд на день - це наближається до щоденних обсягів платежів Visa. Така активність підкреслює, як платежі на базі блокчейну перетворюються на цілодобову фінансову систему, відзначили у Binance.