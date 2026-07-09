Binance стала лідером за обсягом резервів стейблкоїнів із часткою 57%

Binance Research опублікувала
звіт про роль стейблкоїнів у трансформації фінансового ландшафту. У
ньому поєднано власні дані Binance Research та метрики екосистеми, які
раніше не публікувалися, повідомили Incrypted у компанії.
Звіт підкреслює позиції Binance у сферах
впровадження стейблкоїнів, інфраструктури та практичного використання
цифрових активів у реальному світі.
За словами авторів звіту, токенізовані
фінанси масштабуються швидше, ніж очікувалося. Обсяг торгівлі
безстроковими контрактами, пов'язаними з активами традиційних фінансів
(TradFi), у 2026 році вже перевищив $1,1 трлн. На Binance припадає
близько $500 млрд цього обсягу, або приблизно 47% ринку, випливає зі
звіту.
Стейблкоїни більше не просто підтримують
крипторинок - вони стають розрахунковим шаром, що з'єднує традиційні
фінанси з цифровими активами, підкреслюється в звіті.
Домінування Binance у стейблкоїнах
Binance утримує $53 млрд у резервах
стейблкоїнів із $93 млрд по індустрії загалом - 57% цього сегмента, що
приблизно на $42 млрд більше, ніж у наступної за величиною біржі,
йдеться в звіті.
Чотири із шести найшвидше зростаючих стейблкоїнів у 2026 році представлені в екосистемі Binance та BNB Chain.
Крім того, платформа Binance Earn
розподілила понад $1,2 млрд винагород у стейблкоїнах із 2022 року для
більш ніж 14 млн користувачів. Також Binance Pay збільшила обсяг
платежів на 114% порівняно з минулим роком і підтримує понад 21 млн
мерчантів у всьому світі.
Мережа BNB Chain обробляє близько 10 млн
транзакцій зі стейблкоїнами щодня та обслуговує 15 млн активних адрес зі
стейблкоїнами на місяць, що робить її однією з найбільш завантажених
для стейблкоїнів у світі, йдеться в звіті.
Стейблкоїни як фінансова інфраструктура
Для багатьох користувачів стейблкоїни
стали не інструментом спекуляцій, а фінансовою інфраструктурою,
констатують автори звіту. У 87% фіатних валют користувачі платять
надбавку за доступ до стейблкоїнів. У країнах із гіперінфляцією вона
сягає 62%. Це вказує на те, що стейблкоїни дедалі частіше виконують роль
засобу збереження вартості там, де місцеві валюти з цим не
справляються, відзначають аналітики.
Обсяг переказів стейблкоїнів у вихідні дні
становить у середньому близько $76 млрд, або близько $38 млрд на день -
це наближається до щоденних обсягів платежів Visa. Така активність
підкреслює, як платежі на базі блокчейну перетворюються на цілодобову
фінансову систему, відзначили у Binance.