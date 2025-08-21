Nasdaq і S&P 500 завершили день падінням, оскільки інвестори продавали акції технологічних компаній і купували акції менш дорогих секторів

Nasdaq і S&P 500 впали в середу, оскільки інвестори продавали акції технологічних компаній і переходили до менш дорогих секторів, а також очікували на коментарі представників Федеральної резервної системи на симпозіумі в Джексон-Хоул цього тижня.

Акції технологічних компаній, які значною мірою сприяли відновленню після квітневого розпродажу на Волл-стріт, почали знижуватися. Індекс S&P 500 у секторі технологій знизився за день, тоді як такі сектори, як енергетика, охорона здоров'я та товари повсякденного попиту, зросли.

«Якщо подивитися ширше, то це скоріше ротація, ніж справжній розпродаж», - сказав старший менеджер портфеля Allspring Брайант ван Кронкайт. «Оцінки технологічних компаній виглядають завищеними в контексті сьогоднішніх завищених витрат. По-друге, я б сказав, що на ринку є багато секторів, які виглядають дуже привабливими з точки зору оцінки, але вони в цілому ігноруються».

Індекс S&P 500 втратив 15,59 пункту, або 0,24%, і завершив день на рівні 6395,78 пункту, а індекс Nasdaq Composite втратив 142,10 пункту, або 0,67%, і завершив день на рівні 21 172,86 пункту. Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 16,04 пункту, або 0,04%, до 44 938,31.

Аналітики, перелічуючи інші фактори, що стоять за розпродажем акцій технологічних компаній, згадали коментарі генерального директора OpenAI Сема Альтмана минулого тижня про те, що акції компаній, що займаються штучним інтелектом, перебувають «у бульбашці», а також дослідження Массачусетського технологічного інституту, яке показало, що багато технологічних компаній намагаються перетворити штучний інтелект на реальний прибуток.

Деякі інвестори також висловили занепокоєння щодо втручання уряду в приватний сектор. Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість придбання акцій таких компаній-виробників мікросхем, як Intel, через кілька тижнів після укладення безпрецедентних угод про розподіл доходів з Nvidia та AMD.

Акції Nvidia, Advanced Micro Devices, Intel і Micron впали. З нетерпінням очікуються квартальні результати Nvidia 27 серпня, які дадуть підказки щодо попиту на штучний інтелект.

Інші мегакапіталізовані компанії, такі як Apple і Meta, також опинилися під тиском.

Протокол липневого засідання ФРС, на якому процентні ставки були залишені без змін, показав, що майже всі політики вважають за доцільне зберегти цільовий діапазон федеральної ставки на рівні 4,25-4,50%, незважаючи на двох незгодних.

Очікується, що голова ФРС Джером Пауелл виступить у п'ятницю на щорічній конференції центрального банку в Джексон-Холі, штат Вайомінг. Його виступ буде уважно проаналізований щодо сигналів стосовно політики. За даними LSEG, інвестори вже врахували в цінах зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні.

Тим часом інвестори також стежили за закликом Трампа до відставки губернатора ФРС Лізи Кук, при цьому президент посилався на звинувачення в її причетності до іпотечного шахрайства.

Цього тижня також очікуються результати великих роздрібних мереж, які вважаються барометром стану американського споживчого ринку, оскільки настрої погіршилися через побоювання, що мита можуть призвести до зростання цін.

Акції Target впали після того, як компанія призначила нового генерального директора і зберегла свої річні прогнози, які були знижені в травні.

Акції косметичного гіганта Estee Lauder впали після того, як мита негативно вплинули на його річний прогноз прибутку.