Україна шукає «фінансовий костиль» для запуску накопичувальних пенсій

10:04 19.08.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що головна проблема з запуском накопичувальних пенсій - знайти інструмент, в який можна було б інвестувати ці накопичення. Про це він сказав у понеділок під час презентації програми уряду.

Він зазначив, що питання накопичувальної пенсійної системи - це передусім питання збереження ресурсу, а не можливості чи неможливості впровадження системи під час повномасштабного вторгнення чи воєнного стану.

Працівник, який вкладає кошти в накопичувальну систему, має бути впевнений у збереженні цих накопичень протягом тривалого часу, пояснив Улютін.

"Будь-яка людина, яка вкладається у накопичувальну систему, має бути впевнена - ці накопичення будуть збережені та гарантуватимуть пенсію. Попередні варіанти, які обговорювались, не розв'язують це питання. Коли ми з публічних фінансів забираємо у людини ресурс і через накопичувальний фонд відкладаємо у внутрішні державні облігації - ми створюємо відкладену проблему", - сказав міністр.

"Тому робота зараз ведеться, в тому числі з міжнародними партнерами, щодо винайдення тимчасового "костиля", фінансового інструменту, до того як ми створимо нормальний працюючий фінансовий ринок", - сказав Улютін.
