Обсяг пільгових кредитів для бізнесу від початку року перевищив 52 мільярди, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

11:45 12.08.2025 |

Фінанси, Економіка

Обсяг пільгових кредитів для бізнесу від початку року перевищив 52 мільярди, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

 

За минулий тиждень уповноважені банки видали 556 пільгових кредитів на 1,1 млрд грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

При цьому, на державні банки припадає більшість виданих позик - 442 позики на 0,8 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від початку 2025 року підприємці оформили 17 198 кредитів на 52,1 млрд грн (з них через держбанки - 11 799 на 24,9 млрд або 47,8%).

За час воєнного стану було видано 86 833 кредити на 328,5 млрд грн, у тому числі 63 661 позику на 166,6 млрд грн - через банки держсектору.

Основними напрямки спрямування коштів були:

* інвестиції - 46,73 млрд грн,
* оборотний капітал - 76,43 млрд,
* підтримка агровиробників - 48,18 млрд,
* переробка агропродукції - 46,19 млрд,
* енергосервіс - 2,88 млрд,
* "антивоєнні" цілі - 57,28 млрд,
* кредитування в зонах високого воєнного ризику - 39,1 млрд.

У Мінфіні додали, що від моменту старту програми підписано 121 655 кредитних договорів на 418,2 млрд грн (у держбанках - 84 137 на 193,2 млрд).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

