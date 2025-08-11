FT: масова купівля біткоїнів бізнесами підвищує ризик бульбашки

Компанії, що мають певні фінансові проблеми, проявляють інтерес до біткоїна та скуповують цей актив, щоб підняти вартість акцій. Однак експерти попереджають про ризики нової бульбашки на тлі даних дій. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Зокрема, три місяці тому генеральний директор французької компанії з виробництва напівпровідників Sequans Communications Жорж Карам навіть не думав про купівлю біткоїна. Але після того, як дізнався про медичну компанію, що придбала першу криптовалюту й побачила стрімке зростання своїх акцій, він «зацікавився».

Після проваленого контракту, який налякав інвесторів, Карам шукав спосіб «розкрити цінність компанії» та вирішив реалізувати біткоїн-стратегію, зазначили журналісти.

Sequans залучила $384 млн через ринки боргового та акціонерного капіталу й витратила їх на купівлю біткоїна. Акції компанії підскочили на 160%.

Нагадаємо, що біткоїн-портфель компанії Sequans Communications досяг 2317 BTC, придбаних на загальну суму приблизно $270 млн.

«Сьогодні я на 100% переконаний, що біткоїн тут, щоб залишитися», - сказав Карам.

Його натхненником став біткоїн-євангеліст Майкл Сейлор, чия компанія Strategy з 2020 року регулярно скуповує першу криптовалюту на мільярди доларів.

Лише минулого тижня вона придбала біткоїнів на $2,5 млрд - третю за обсягом покупку в історії компанії. Акції Strategy за п'ять років зросли більш ніж на 3000%.

За даними Architect Partners, у період до 5 серпня 2025 року 154 публічні компанії у світі вже залучили або зобов'язалися залучити $98,4 млрд для купівлі криптоактивів - до цього аналогічні обсяги залучали лише 10 компаній. Серед них - біотехнологічні компанії, готельєри, виробники електрокарів, вейпів і навіть золотодобувні фірми.

Зазначимо, що сімейна медіакомпанія президента США Дональда Трампа у липні залучила $2 млрд для інвестицій у біткоїн та пов'язані активи.

Попит на таку казначейську криптостратегію пояснюється рекордними цінами на біткоїн та фондові індекси, а також обмеженнями для прямих інвестицій у криптовалюту в деяких країнах, підкреслили у виданні.

Згідно з FT, у Великій Британії та Японії крипто-ETF заборонені, тож інвестори використовують акції компаній-«трезорів» як проксі-інструмент для володіння криптоактивами.

Але аналітики попереджають, що надмірне захоплення може закінчитися катастрофою.

«Це можна порівняти з інтернет-бульбашкою 1998 року», - вважає Браян Естес, CEO Off The Chain Capital.

Крім того, експерт Natixis CIB Ерік Бенуа зауважив:

«Ризик у тому, що біткоїн впаде... Це може стати системним для всієї екосистеми».

Приклади показують, що інвестори готові платити значно більше за акції компаній, ніж вартість їхніх криптовалютних резервів.

Наприклад, за даними Yahoo Finance, американська KULR Technology має ринкову капіталізацію $198 млн при операційному збитку $9,4 млн за І квартал 2025 року, але володіє 1021 BTC, що на момент написання перевищує $120 млн.

Деякі компанії вже планують використовувати біткоїн як заставу для нових фінансових сервісів, включаючи кредитування, хоча подібна практика вже призводила до гучних крахів - як це сталося у 2022 році під час обвалу ринку та банкрутства біржі FTX.

Відмітимо, що у травні цього року компанія Cantor Fitzgerald видала позики під заставу біткоїнів проєктам FalconX і Maple Finance.

Пізніше, у липні, компанія Block Earner почала видавати іпотечний кредит в Австралії, забезпечений біткоїном.

Попри застереження, інвестори поспішають заробити на бумі. Але навіть учасники ринку визнають, що сценарій може бути драматичним, відмітили у FT.

«Це закінчиться погано, це закінчиться бульбашкою. Так само швидко, як вони зросли, вони можуть і впасти», - каже Естес.