Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
FT: масова купівля біткоїнів бізнесами підвищує ризик бульбашки
14:25 11.08.2025 |
Компанії, що мають певні фінансові проблеми, проявляють інтерес до біткоїна та скуповують цей актив, щоб підняти вартість акцій. Однак експерти попереджають про ризики нової бульбашки на тлі даних дій. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.
Зокрема, три місяці тому генеральний директор французької компанії з виробництва напівпровідників Sequans Communications Жорж Карам навіть не думав про купівлю біткоїна. Але після того, як дізнався про медичну компанію, що придбала першу криптовалюту й побачила стрімке зростання своїх акцій, він «зацікавився».
Після проваленого контракту, який налякав інвесторів, Карам шукав спосіб «розкрити цінність компанії» та вирішив реалізувати біткоїн-стратегію, зазначили журналісти.
Sequans залучила $384 млн через ринки боргового та акціонерного капіталу й витратила їх на купівлю біткоїна. Акції компанії підскочили на 160%.
Нагадаємо, що біткоїн-портфель компанії Sequans Communications досяг 2317 BTC, придбаних на загальну суму приблизно $270 млн.
«Сьогодні я на 100% переконаний, що біткоїн тут, щоб залишитися», - сказав Карам.
Його натхненником став біткоїн-євангеліст Майкл Сейлор, чия компанія Strategy з 2020 року регулярно скуповує першу криптовалюту на мільярди доларів.
Лише минулого тижня вона придбала біткоїнів на $2,5 млрд - третю за обсягом покупку в історії компанії. Акції Strategy за п'ять років зросли більш ніж на 3000%.
За даними Architect Partners, у період до 5 серпня 2025 року 154 публічні компанії у світі вже залучили або зобов'язалися залучити $98,4 млрд для купівлі криптоактивів - до цього аналогічні обсяги залучали лише 10 компаній. Серед них - біотехнологічні компанії, готельєри, виробники електрокарів, вейпів і навіть золотодобувні фірми.
Зазначимо, що сімейна медіакомпанія президента США Дональда Трампа у липні залучила $2 млрд для інвестицій у біткоїн та пов'язані активи.
Попит на таку казначейську криптостратегію пояснюється рекордними цінами на біткоїн та фондові індекси, а також обмеженнями для прямих інвестицій у криптовалюту в деяких країнах, підкреслили у виданні.
Згідно з FT, у Великій Британії та Японії крипто-ETF заборонені, тож інвестори використовують акції компаній-«трезорів» як проксі-інструмент для володіння криптоактивами.
Але аналітики попереджають, що надмірне захоплення може закінчитися катастрофою.
«Це можна порівняти з інтернет-бульбашкою 1998 року», - вважає Браян Естес, CEO Off The Chain Capital.
Крім того, експерт Natixis CIB Ерік Бенуа зауважив:
«Ризик у тому, що біткоїн впаде... Це може стати системним для всієї екосистеми».
Приклади показують, що інвестори готові платити значно більше за акції компаній, ніж вартість їхніх криптовалютних резервів.
Наприклад, за даними Yahoo Finance, американська KULR Technology має ринкову капіталізацію $198 млн при операційному збитку $9,4 млн за І квартал 2025 року, але володіє 1021 BTC, що на момент написання перевищує $120 млн.
Деякі компанії вже планують використовувати біткоїн як заставу для нових фінансових сервісів, включаючи кредитування, хоча подібна практика вже призводила до гучних крахів - як це сталося у 2022 році під час обвалу ринку та банкрутства біржі FTX.
Відмітимо, що у травні цього року компанія Cantor Fitzgerald видала позики під заставу біткоїнів проєктам FalconX і Maple Finance.
Пізніше, у липні, компанія Block Earner почала видавати іпотечний кредит в Австралії, забезпечений біткоїном.
Попри застереження, інвестори поспішають заробити на бумі. Але навіть учасники ринку визнають, що сценарій може бути драматичним, відмітили у FT.
«Це закінчиться погано, це закінчиться бульбашкою. Так само швидко, як вони зросли, вони можуть і впасти», - каже Естес.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Кількість страховиків в Україні у липні-2025 скоротилась на одного, кількість банків не змінилася - НБУ
|Долар США слабо зміцнюється до основних світових валют
|Страховики-члени МТСБУ за 7 міс. збільшили збір платежів з ОСЦПВ у 2,3 раза, скоротили кількість договорів на 5,8%
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|FT: масова купівля біткоїнів бізнесами підвищує ризик бульбашки
|Європейські фондові індекси переважно знижуються, за винятком британського
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів