Європейські ринки акцій переважно підвищуються, виняток становить Німеччина

Європейські фондові індекси переважно підвищуються в п'ятницю, виняток становить німецький індикатор.

Підтримку ринку надають надії у зв'язку із запланованою зустріччю президентів США і Росії щодо врегулювання питання припинення повномасштабної військової агресії РФ проти України. Американський президент Дональд Трамп заявив напередодні, що рішення про встановлений ним дедлайн для РФ щодо припинення військової агресії проти України залежатиме від того, до яких дій вдасться президент РФ Володимир Путін.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:05 к.ч. піднявся на 0,15%, до 546,89 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,04%, французький CAC 40 - 0,13%, італійський FTSE MIB - 0,72%, іспанський IBEX 35 - 0,62%, німецький DAX втрачає 0,29%.

Статдані, опубліковані в п'ятницю, показали збереження безробіття у Франції в другому кварталі на рівні 7,5%. Кількість безробітних у країні в минулому кварталі зросла на 29 тис., до 2,4 млн.

До лідерів підйому серед компонентів Stoxx Europe 600 входять акції датської фармкомпанії Novo Nordisk (+4,7%). Клінічні дослідження препарату для зниження ваги американської Eli Lilly показали, що він відстає за деякими параметрами від препарату Wegovy, який випускає Novo Nordisk.

Впевнений підйом також демонструють папери німецької ІТ-компанії Bechtle AG (+13,8%), бельгійської Lotus Bakeries (+6,8%), британських Ocado Group (+3,4%) і JD Sports Fashion (+3,3%).

Вартість акцій Fresnillo в Лондоні зросла на 2,6% слідом за підйомом цін на золото. Папери інших гірничодобувних компаній також дорожчають, зокрема Glencore - на 2,3%, Rio Tinto - на 1%, BHP - на 0,9%.

Капіталізація британської фармкомпанії GSK збільшилася на 0,9%. GSK повідомила, що отримає $370 млн у рамках врегулювання патентної суперечки в США між CureVac і BioNTech, пов'язаної з вакцинами проти COVID-19. За умовами угоди з CureVac, британська компанія отримає авансовий платіж у розмірі $320 млн, а решту суми - за рахунок зміни умов цієї угоди.

Ціна акцій німецької перестрахувальної компанії Munich Re впала на 7,4% під час торгів, незважаючи на її позитивну звітність за другий квартал. Munich Re, однак погіршила річний прогноз виручки.

Папери Hannover Re подешевшали на 3,8%, Allianz SE - на 2%.

Помітне зниження в Німеччині також демонструють акції SAP (-1,7%), Deutsche Telekom (-0,7%), Deutsche Boerse (-0,6%).

