Ринок акцій США різко падає на тлі оголошених Трампом мит на імпорт

Американські фондові індекси падають у четвер на тлі оголошених президентом США Дональдом Трампом торгових мит.

Напередодні Трамп повідомив, що введе відповідні мита щодо іноземних торгових партнерів США. Він пояснив, що американські мита "не будуть повністю дзеркальними", і показав таблицю, в якій зазначено, які тарифи в середньому діють щодо США в інших країнах, і які запроваджуються у відповідь.

Так, згідно з таблицею, в Китаї мита на продукцію США становлять у середньому 67%, а відповідні американські будуть на рівні 34%. Мита в ЄС оцінюються в 39%, відповідні - на рівні 20%. Мита з боку Японії - 46%, відповідні мита з боку США - 24%.

Трамп повідомив, що встановив базовий мінімальний рівень мит у 10%. У Білому домі пояснили, що він почне діяти 5 квітня, а вищі мита - 9 квітня.

Підрахунки економістів показують, що середня ставка мит у США становитиме близько 22%, що востаннє фіксувалося 1910 року, пише Market Watch.

Відповідно до рішення Трампа, мита на імпорт із В'єтнаму, куди виробники одягу, меблів, іграшок та інших товарів активно переносили виробництво останніми роками, становитимуть 46%. Це призведе до збільшення витрат виробників споживчих товарів, яке вони, ймовірно, перекладуть на покупців, зазначають експерти.

Головний економіст із міжнародних ринків ING Джеймс Найтлі очікує, що нові мита додадуть по $1350 до щорічних витрат кожного американця.

Котирування акцій американських виробників спортивних товарів Nike Inc. і Deckers Outdoor Corp. впали на 11,2% і 14,2% відповідно на початку торгів у четвер.

Вартість паперів оператора мережі магазинів фіксованих цін Dollar Tree Inc., що одержує більшість своїх товарів із Китаю, знизилася на 9,6%. Акції ритейлерів Walmart Inc. і Target Corp. подешевшали на 1,4% і 8,8% відповідно.

Крім того, різко падають ціни паперів IT-компаній і чипмейкерів, зокрема Apple Inc. (-9,4%), Amazon.com Inc. (-7,7%), Nvidia Corp. (-5,7%), Advanced Micro Devices (-4,2%), Qualcomm Inc. (-5,2%).

Вартість акцій Tesla Inc. опустилася на 3,9%, іншого виробника електромобілів Lucid Group Inc. - на 5%.

Статдані, опубліковані в четвер, показали несподіване зниження кількості нових заявок на допомогу з безробіття в США.

Кількість американців, які вперше звернулися по допомогу, минулого тижня скоротилася на 6 тис. - до 219 тис., повідомило міністерство праці США. Згідно з переглянутими даними, тижнем раніше показник становив 225 тис., а не 224 тис., як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому очікували його підвищення до 225 тис. порівняно з оголошеним раніше рівнем попереднього тижня, за даними Trading Economics.

Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на 15:55 к. ч. у четвер опустився на 1233,46 пункту (2,92%) і становив 40991,86 пункту.

Значення S&P 500 знизилося на 185,46 пункту (3,27%) - до 5485,51 пункту.

Nasdaq Composite зменшився на 757,7 пункту (4,3%), становило 16843,35 пункту.