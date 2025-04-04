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АНАЛІТИКА

Українці наростили борги за мікрокредитами у 1,7 раза. Середня сума позики – $150

10:48 04.04.2025 |

Фінанси

 

Упродовж 2024 року українці оформили понад 8,3 млн кредитних договорів на загальну суму 51,69 млрд грн. Попри те, що кількість оформлених кредитів майже не змінилася порівняно з 2023 роком, обсяги позик зросли аж на 27%.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Середня сума мікрокредиту також зросла за рік - на 26%. Якщо у 2023-му в мікрофінансових організаціях, в середньому, позичали 4926 грн, то минулого року середня позика вже була на рівні 6217 грн.

У середньому, МФО видавали 693 тисячі позик на місяць, проте місяць до місяця кількість мікрокредитів змінювалась. Найбільше мікропозик брали у третьому кварталі: близько 729 тисяч кредитів на місяць. Наприкінці року позичати стали менше - близько 691 тис. кредитів на місяць, втім почали закривати накопичені борги.

За даними аналітиків, торік українці не лише брали більше кредитів, але й накопичували борги. За перші три квартали заборгованість за мікрокредитами подвоїлась: з 9,3 млрд грн зросла до 18,47 млрд грн.

Під кінець року борг поменшав на 2,7 млрд грн. Втім загальну картину це покращити не допомогло: борг перед МФО на початок поточного року становить 15,77 млрд грн. Це у 1,7 раза або на 6,47 млрд грн більше, ніж на початку 2024-го.

Як повідомлялося, у 2023 році українці уклали 8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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