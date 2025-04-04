ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.04.25

Генерал Крістофер Каволі нагадав, що в України вже є кілька F-16, які передали партнери. Також для управління такими винищувачами були підготовлені кілька українських пілотів. "Є більше F-16, які готуються до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку", - додав генерал.