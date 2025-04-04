НБУ відмітив збільшення концентрації на страховому ринку та визначив топ 20 ризикових СК

Частина п'яти найбільших ризикових страховиків за обсягом страхових
премій у 2024 році збільшилася з 39% до 42%, а десяти – з 65% до 71%,
повідомляє Національний банк України.
Так, за даними НБУ, лідерами страхового ринку України за зібраними
страховими преміями в 2024 році стали страхова група "ТАС" (4,448 млрд
грн), СК "АРКС" (4,28 млрд грн) і СК "УНІКА" (3,787 млрд грн, всі -
Київ), повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
Згідно з оприлюдненими даними, у 2024 році порівняно з попереднім роком серед лідерів ринку відбулися зміни.
Так, СГ "ТАС" піднялася на першу сходинку, випередивши СК "АРКС", а
СК "ІНГО" з шостої позиції піднялася на п'яту, УСГ опустилася з п'ятої
на сьому, СК "ВУСО", СК "Арсенал Страхування" та "Універсальна",
"Оранта" зберегли свої четверте, шосте, восьме та десяте місця. СК
"Княжа ВІГ" піднялася з 11 на 9 місце.
Рейтинг провідних ризикових страховиків України за зібраними преміями
| №
| Название
| Премії 2024
| 2024/2023
| Виплати 2024
| 2024/2023
| 1
| СГ "ТАС"
| 4,881,262.0
| 37.9%
| 1,975,268.6
| 47.3%
| 2
| СК "АРКС"
| 4,280,207.6
| 15.9%
| 1,720,079.6
| 24.2%
| 3
| СК "УНІКА"
| 3,786,491.1
| 17.8%
| 1,693,728.4
| 22.9%
| 4
| СК "ВУСО"
| 3,461,820.5
| 29.3%
| 1,414,311.9
| 45.4%
| 5
| СК "ІНГО"
| 3,411,080.8
| 27.5%
| 1,562,647.6
| 37.5%
| 6
| "Арсенал Страхуваня"
| 3,156,733.0
| 35.9%
| 1,320,233.0
| 34.8%
| 7
| СК "УСГ"
| 3,009,585.9
| 2.5%
| 1,531,974.5
| 3.7%
| 8
| СК "Універсальна"
| 2,534,867.9
| 26.4%
| 844,678.9
| 20.6%
| 9
| УСК "Княжа ВИГ"
| 2,517,019.9
| 26.3%
| 1,005,341.8
| 58.5%
| 10
| HACK "ОРАНТА",
| 2,355,449.0
| 54.4%
| 657,303.8
| 25.5%
| 11
| "ПЗУ Украина"
| 2,247,846.9
| 20.3%
| 1,048,069.7
| 49.4%
| 12
| СК "Перша"
| 1,122,721.0
| 35.6%
| 452,743.0
| 55.1%
| 13
| СК"Гардиан"
| 1,064,295.2
| -18.3%
| 509,203.4
| 29.4%
| 14
| "Экспресс страхование"
| 943,716.4
| 30.4%
| 510,471.4
| 56.3%
| 15
| "Колоннейд Украина"
| 736,808.6
| 22.8%
| 183,961.1
| 32.7%
| 16
| "Евроинс Украина"
| 703,302.4
| 24.5%
| 325,773.3
| 22.8%
| 17
| "ББС Иншуранс"
| 581,338.2
| 52.5%
| 195,563.9
| 57.6%
| 18
| УПСК
| 559,003.4
| 17.4%
| 139,814.1
| -7.6%
| 19
| Краина
| 512,171.1
| 27.1%
| 265,336.9
| 38.7%
| 20
| Альфа-Гарант
| 422,240.0
| -8.4%
| 154,812.0
| -10.5%
Дані НБУ у тис. грн.