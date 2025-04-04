НБУ відмітив збільшення концентрації на страховому ринку та визначив топ 20 ризикових СК

Частина п'яти найбільших ризикових страховиків за обсягом страхових премій у 2024 році збільшилася з 39% до 42%, а десяти – з 65% до 71%, повідомляє Національний банк України.

Так, за даними НБУ, лідерами страхового ринку України за зібраними страховими преміями в 2024 році стали страхова група "ТАС" (4,448 млрд грн), СК "АРКС" (4,28 млрд грн) і СК "УНІКА" (3,787 млрд грн, всі - Київ), повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з оприлюдненими даними, у 2024 році порівняно з попереднім роком серед лідерів ринку відбулися зміни.

Так, СГ "ТАС" піднялася на першу сходинку, випередивши СК "АРКС", а СК "ІНГО" з шостої позиції піднялася на п'яту, УСГ опустилася з п'ятої на сьому, СК "ВУСО", СК "Арсенал Страхування" та "Універсальна", "Оранта" зберегли свої четверте, шосте, восьме та десяте місця. СК "Княжа ВІГ" піднялася з 11 на 9 місце.



Рейтинг провідних ризикових страховиків України за зібраними преміями

№ Название Премії 2024 2024/2023 Виплати 2024 2024/2023 1 СГ "ТАС" 4,881,262.0 37.9% 1,975,268.6 47.3% 2 СК "АРКС" 4,280,207.6 15.9% 1,720,079.6 24.2% 3 СК "УНІКА" 3,786,491.1 17.8% 1,693,728.4 22.9% 4 СК "ВУСО" 3,461,820.5 29.3% 1,414,311.9 45.4% 5 СК "ІНГО" 3,411,080.8 27.5% 1,562,647.6 37.5% 6 "Арсенал Страхуваня" 3,156,733.0 35.9% 1,320,233.0 34.8% 7 СК "УСГ" 3,009,585.9 2.5% 1,531,974.5 3.7% 8 СК "Універсальна" 2,534,867.9 26.4% 844,678.9 20.6% 9 УСК "Княжа ВИГ" 2,517,019.9 26.3% 1,005,341.8 58.5% 10 HACK "ОРАНТА", 2,355,449.0 54.4% 657,303.8 25.5% 11 "ПЗУ Украина" 2,247,846.9 20.3% 1,048,069.7 49.4% 12 СК "Перша" 1,122,721.0 35.6% 452,743.0 55.1% 13 СК"Гардиан" 1,064,295.2 -18.3% 509,203.4 29.4% 14 "Экспресс страхование" 943,716.4 30.4% 510,471.4 56.3% 15 "Колоннейд Украина" 736,808.6 22.8% 183,961.1 32.7% 16 "Евроинс Украина" 703,302.4 24.5% 325,773.3 22.8% 17 "ББС Иншуранс" 581,338.2 52.5% 195,563.9 57.6% 18 УПСК 559,003.4 17.4% 139,814.1 -7.6% 19 Краина 512,171.1 27.1% 265,336.9 38.7% 20 Альфа-Гарант 422,240.0 -8.4% 154,812.0 -10.5%

Дані НБУ у тис. грн.