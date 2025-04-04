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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2354 грн/$1
12:34 04.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 4 квітня 2025 року.
|Показник
|03.04.2025
|04.04.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|41.3691
|41.2354
|0.32
Данні: НБУ.Курс НБУ на 4 квітня- 41,3426 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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