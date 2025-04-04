Шаг - замість копійки: Пишний наполягає на якомога швидшій заміні назви монет

Голова Національного банку Андрій Пишний наполягає на якомога швидшому ухваленні рішення про заміну названих за російсько-радянським лекалом монет «копійка» на питомо український «шаг».

Про це очільник регулятора сказав під час панельної дискусії на тему «Гроші, як символ часу та голос нації», що відбулася в межах мистецько-освітнього проєкту НБУ та Національного центру «Український дім» «Гривня. Більше ніж гроші», передає кореспондент Укрінформу.

Голова НБУ нагадав, що Нацбанк пропонує змінити офіційну назву дрібної розмінної монети з «копійка» на український відповідник «шаг», аби повернутися до історичних витоків національної грошової системи. Адже термін «копійка» (від російського «копье») має чітке імперське, московське походження. Для відновлення історичної справедливості, аби позбутися імперського спадку, Національний банк підготував пакет необхідних законодавчих та нормативних змін. Тож тепер просить парламент та інші уповноважені інституції якомога швидше підтримати відповідну ініціативу.

«Ми вже запізнилися із цим рішенням на кілька десятків років. Тому це треба невідкладно зробити заради того, щоб остаточно повернути своє. Адже як подумати, що копійка - це те, що залишається спільним між нами, Москвою, Мінськом і Тирасполем, тимчасово окупованою територією Молдови, хочеться якнайшвидше розірвати цей зв'язок», - сказав Пишний.

За його словами, в обігу нині 14 мільярдів розмінних монет, щороку Нацбанк докарбовує 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок. Замість цього можна було б вже переходити до карбування оновленої розмінної монети «шаг».

«Зараз ми маємо ухвалювати чергове рішення про додатковий випуск монет. І у мене рука не піднімається його підписати», - зауважив глава НБУ.

Він пояснив це враженнями від проведених останнім часом глибоких дискусій та досліджень, які доводять, що назва «копійка» насправді чужа для українців і для нашої національної ідентичності.

«Тому зробити це (перейти на шаги - ред.) треба якнайшвидше. Це не коштуватиме додаткових грошей. Але це те, що дає нам можливість остаточно розірвати штучно нав'язану спорідненість з агресором», - підсумував Пишний.