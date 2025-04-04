Долар США дешевшає до євро та єни, зміцнюється до фунта стерлінгів

Долар США слабо дешевшає до євро на торгах у п'ятницю, різко опускається в парі з єною і дорожчає до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,14%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,38%.

Напередодні DXY впав майже на 2% на тлі побоювань інвесторів, що оголошені американським президентом Дональдом Трампом мита на імпорт і відповідні кроки торговельних партнерів США викличуть рецесію у світовій економіці.

Оголошення про мита спровокувало різкий відхід від ризику на світових ринках і зростання інтересу трейдерів до найнадійніших активів, включно з US Treasuries, а також японською єною. Однак долар, який зазвичай зміцнюється за таких обставин, цього разу дешевшає, зазначає головний економіст Spartan Capital Securities Пітер Карділло.

Євро став несподіваним бенефіціаром відходу інвесторів від ризику і виходу з долара, каже аналітик ING Кріс Тернер. Європейська валюта дає "альтернативну ліквідність" інвесторам, які відмовляються від долара, що підтримує її курс, сказав експерт.

За його словами, євро є більш ліквідним, ніж фунт стерлінгів у періоди різкої волатильності на ринку. Ослаблення фунта також пов'язане із переглядом прогнозів для ставки Банку Англії інвесторами, які раніше вважали, що вона залишатиметься вищою за ставки інших провідних світових ЦБ, зазначив Тернер.

Трейдери також переглядають прогнози щодо темпів зниження базової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) цього року після рішень Трампа щодо мит. Наразі ринок очікує її зменшення на 100 базисних пунктів (б.п.) до кінця 2025 року з поточного рівня в 4,25-4,5% річних, тобто прогнозує чотири зниження по 25 б.п.

До оголошення Трампом рішення про введення великих мит для іноземних торговельних партнерів США ринок очікував максимум на три скорочення ставки в поточному році.

Увагу ринку в п'ятницю спрямовано на березневі дані про безробіття в США, які будуть оприлюднені о 15:30 к. ч.

Пара євро/долар за даними на 14:55 к. ч. торгується на рівні $1,1063 порівняно з $1,1055 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3007 проти $1,3101 на закриття попередньої сесії.

Вартість долара в парі з єною впала під час торгів до 144,82 єни порівняно з 146,06 єни на закриття ринку в четвер.

Курс долара до офшорного юаня піднявся до 7,2898 юаня з 7,2803 юаня напередодні.