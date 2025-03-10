Ціни на золото стабільні на тлі занепокоєння щодо мит; інвестори оцінюють перспективи ставки ФРС

Ціни на золото не змінилися на азіатських торгах в понеділок після незначного зростання минулого тижня, оскільки долар залишався біля чотиримісячного мінімуму на тлі невизначеності щодо торговельної політики США.

Інвестори також проаналізували звіт про зайнятість минулого тижня і коментарі голови Федеральної резервної системи, щоб оцінити перспективи процентної ставки центрального банку.

О 08:05 EET cпотове золото майже не змінилося на рівні 2911,21 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,1% до 2918,27 доларів за унцію.

У нещодавньому інтерв'ю програмі «Недільні ранкові ф'ючерси» на телеканалі Fox News президент Дональд Трамп утримався від прогнозів щодо того, чи може США пережити рецесію у 2025 році на тлі ескалації торгової напруженості.

Адміністрація Трампа запровадила 25% мита на імпорт з Мексики та Канади, а також додаткові заходи, спрямовані проти Китаю. Така політика викликала занепокоєння щодо потенційного економічного уповільнення та зростання інфляції.

Мита, особливо на імпорт сталі та алюмінію з Канади та Мексики, які мають набути чинності цієї середи, занепокоїли інвесторів, що призвело до посилення волатильності на ринку.

У відповідь на цю невизначеність інвестори все частіше звертаються до активів-прихістків, таких як золото. Нещодавно ціни на цей дорогоцінний метал зросли до рекордних максимумів.

Підтримку цінам на золото також надало те, що індекс долара США коливався біля чотиримісячного мінімуму, якого він досяг минулого тижня.

Зниження курсу долара по відношенню до основних валют робить золото, оцінене в доларах, більш привабливим для інвесторів.

Ціни на інші дорогоцінні метали були в значній мірі пригнічені. Ф'ючерси на платину були стабільними на рівні 966,25 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до 32,943 доларів за унцію.

Економічні дані, опубліковані в п'ятницю, відобразили змішану картину: в лютому економіка США додала 151 000 робочих місць, що трохи нижче очікувань, а рівень безробіття зріс до 4,1%.

Слабші, ніж очікувалося, дані посилили очікування подальшого зниження ставок у 2025 році.

Однак голова ФРС Пауелл зазначив, що центральний банк зберігатиме терплячу позицію щодо процентних ставок, визнаючи, що економіка США залишається в хорошому стані, незважаючи на підвищену невизначеність.

Він сказав, що ФРС обережно оцінює нещодавні зміни в економічній політиці Трампа, включаючи мита і звільнення федеральних службовців.

Ціни на мідь трохи знизилися, що відповідає більш загальним обережним настроям.

Дані, опубліковані в неділю, показали, що дефляційний тиск в Китаї посилився в лютому, оскільки споживчі та виробничі ціни знизилися більше, ніж очікувалося, на тлі слабких споживчих витрат.

Дефляційна тенденція в Китаї посилює занепокоєння щодо ослаблення промислової активності, що робить мідь менш привабливою для інвесторів і потенційно може призвести до зниження цін.

Базовий ф'ючерс на мідь на Лондонській біржі металів знизився на 0,1% до $9571,05 за тонну, а ф'ючерс на мідь з терміном виконання у квітні подешевшав на 0,3% до $4,6945 за фунт.