НБУ має бути готовим до підвищення облікової ставки в 2025р. за зростання інфляції - МВФ

Національний банк України (НБУ), залежно від майбутніх показників інфляції, а також у випадку суттєвого погіршення інфляційних очікувань, має бути готовим до подальшого підвищення облікової ставки, йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Загалом у тексті документу зазначено, що у відповідь на інфляційний тиск НБУ має посилити монетарну політику, яка має відповідати Основним засадам грошово-кредитної політики (КМП) та програмним цілям.

"Для боротьби з інфляцією та закріплення інфляційних очікувань НБУ посилив свою монетарну політику. Водночас інфляційні очікування деяких економічних агентів нещодавно погіршились, головним чином через несподіванку інфляції у листопаді, а також зниження реальної дохідності гривневих депозитів ex-ante. Подальше посилення монетарної політики в першій половині року є виправданим, і залежно від майбутніх показників інфляції НБУ має бути готовим до подальшого підвищення облікової ставки, якщо інфляція продовжить зростати або якщо інфляційні очікування суттєво погіршаться", - вважає МВФ.

Очікується, що такі дії разом із поліпшенням енергетичної ситуації та сприятливішою базою порівняння мають призвести до уповільнення інфляції у другому півріччі 2025 року, що зробить можливим повернення до циклу пом'якшення у 2026 році після тривалого періоду жорсткості монетарної політики.

У МВФ наголосили, що використовуючи гнучкість, передбачену тимчасовим режимом гнучкого інфляційного таргетування ключової облікової ставки (KPR), монетарна політика має залишатися послідовною, щоб інфляція повернулася до цілі 5% на кінець 2027 року.

Згідно із документом, монетарна трансмісія поступово покращується завдяки нещодавнім коригуванням операційного дизайну. У МВФ додали, що у березні Комітет з монетарної політики (КМП) збільшив спред між тримісячними депозитами та депозитами овернайт і скоригував формулу, за якою визначаються ліміти банків на тримісячні депозити, щоб стимулювати вищі ставки за строковими депозитами в нацвалюті.

"Реакція банків на ці зміни, а також на зміни до КМП потребує ретельного моніторингу; потенційні вдосконалення можуть включати подальше коригування лімітів на тримісячні депозити та перегляд структури резервних вимог (в т. ч. з огляду на скорочення обсягів фінансування на внутрішньому ринку облігацій, необхідного цього року)", - вважають в організації.

Крім того, у МВФ вважають, що валютні інтервенції мають бути спрямовані на обмеження надмірної волатильності обмінного курсу, не ставлячи під загрозу його амортизаційну роль.

"Роль обмінного курсу як амортизатора має бути посилена; пристосування обмінного курсу до ринкових умов допоможе захистити резерви, особливо з огляду на підвищені ризики, і запобігти накопиченню зовнішніх дисбалансів, що має фундаментальне значення для відновлення середньострокової зовнішньої життєздатності", - зауважили у Фонді.

Надмірна залежність від валютного курсу ускладнить закріплення інфляції як номінального якоря при переході до інфляційного таргетування, передбаченого Стратегією НБУ. Тому, як вважають в МВФ, необхідно калібрувати курс через правила валютного регулювання, узгоджені з цілями програми, зокрема, для підтримки резервів. З огляду на це та ризики авансового зовнішнього фінансування, влада попросила посилити цільові показники ЧОК.

Як повідомлялося, зростання споживчих цін в Україні, згідно з оцінками НБУ, у лютому сповільнилося до 0,8% з 1,2% у січні 2025 року, але у річному вимірі інфляція за підсумками лютого цього року зросла до 13,4% із 12,9% за підсумками січня.

НБУ наприкінці січня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 6,9% до 8,4%, зокрема, за підсумками першого кварталу - з 11,4% до 14,3%.

З 7 березня НБУ збільшив облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних, реагуючи на зростання інфляції з 12,9% до 13,4%. Це підвищення облікової ставки вже третє з середини грудня 2024 року. До цього Нацбанк утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року у сім етапів.

НБУ також з 4 квітня збільшить спред між обліковою ставкою та ставками за ипммісячні депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування овернайт на 1 в.п. - відповідно до 19% та 19,5% річних, і розширить можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців за рахунок підвищення мультиплікатора з 3 до 3,5.