Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня

У рейтингу найбільш продаваних у світі авто з січня по квітень лідером став кросовер Toyota RAV4, продажі якого зросли на 0,5%.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані focus2move.

ТОП-10 моделей на глобальному ринку нових авто:

1. Toyota RAV4 (+0,5%);

2. Toyota Corolla (-13,6%);

3. Ford F-Series (+17,4%);

4. Tesla Model Y (-29,1%);

5. Honda CR-V (+0,8%);

6. Chevrolet Silverado (-5,1%);

7. Hyundai Tucson (-0,5%);

8. Toyota Camry (+4,1%);

9. Toyota Hilux (+0,2%);

10. Kia Sportage (+0,3%).