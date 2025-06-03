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АНАЛІТИКА

TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим

15:56 03.06.2025 |

Новини IT

 

Мита США мають певний вплив на бізнес TSMC, однак попит на штучний інтелект залишається стабільно високим і продовжує випереджати пропозицію. Про це заявив генеральний директор компанії C.C. Вей на щорічних зборах акціонерів у тайванському Сіньчжу, повідомляє Reuters.

За його словами, TSMC веде переговори з Міністерством торгівлі США щодо можливих наслідків митної політики, зокрема через підвищення витрат на виробництво в США. Компанія інвестує $165 млрд у створення нових фабрик у країні, і частина необхідного обладнання надходить з Азії, що також ускладнює логістику.

"Мита не впливають на TSMC напряму, оскільки ми є експортером, але вони можуть підвищити ціни, а отже, й знизити попит. Якщо попит впаде, це вплине й на нас", - пояснив голова компанії. Водночас він підкреслив, що попит на чипи для ШІ залишається надзвичайно високим.

Вей також зазначив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом оголошену навесні програму інвестицій, і попередив, що реалізувати її повністю за п'ять років буде складно.

TSMC є найбільшим у світі контрактним виробником напівпровідників, компанія обслуговує Apple, NVIDIA та інших гігантів. У квітні компанія дала позитивний прогноз на рік саме завдяки активному зростанню попиту на ШІ.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: TSMC
 

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