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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Міжнародні резерви України в травні зменшилися на 4,6% - до $44,5 млрд
15:59 06.06.2025 |
Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2025 року становили $44,54 млрд, що на 4,6%, або на $2,15 млрд менше, ніж місяць тому, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).
"Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті", - пояснюється на сайті центробанку в п'ятницю.
Повідомляється, що ці витрати були лише частково покриті надходженнями від міжнародних партнерів і розміщенням валютних ОВДП.
Незважаючи на скорочення, міжнародні резерви залишаються вищими, ніж на початку року, і є достатніми для підтримки стабільності валютного ринку та забезпечують фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту, підкреслив НБУ.
За його даними, чисті міжнародні резерви України у травні зменшились на 6,5%, або на $2,08 млрд, - до $29,96 млрд.
Національний банк уточнив, що зміна обсягу міжнародних резервів також частково пов'язана з його операціями на валютному ринку. Згідно з балансовими даними, у травні НБУ продав $2,96 млрд і купив лише $1,3 млн, тож чистий продаж валюти склав $2,96 млрд.
Також і вплинули резерви надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
За даними НБУ, у квітні на валютні рахунки уряду України у центробанку надійшло $1,35 млрд. З цієї суми: $1,12 млрд - від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 ERA, $0,22 млрд - від розміщення валютних ОВДП.
Окремо Україна спрямувала $310,1 млн за обслуговування та погашення державного боргу, зокрема $184,4 млн - обслуговування та погашення валютних ОВДП, $67,1 млн - обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ, $30,2 млн - обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР та $28,4 млн - сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $296,3 млн.
Зазначається, що на зміну резервів вплинула також переоцінка фінансових інструментів, яка збільшила резерви на $55,8 млн.
Як повідомлялося, Нацбанк у квітні підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець цього року з $40,5 млрд до $57,6 млрд завдяки очікуваному надходження зовнішнього фінансування за механізмом ERA - за рахунок заморожених російських активів.
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