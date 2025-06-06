Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) у Білому домі в четвер, 5 червня, сказав, що доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися, перш ніж укладати мирну угоду.

"Іноді ви бачите двох маленьких дітей, які б'ються, як божевільні. Вони ненавидять один одного і б'ються в парку, а ви намагаєтеся їх розняти. Вони не хочуть, щоб їх розтягували, іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розняти", - сказав Трамп.

"Ви бачите це в хокеї, ви бачите це в спорті, коли судді дозволяють побитися на кілька секунд, дозволяють побитися трохи, перш ніж розбороняти", - додав він.

Трамп заявив, що під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним 4 червня використав цю аналогію, а також попросив того не атакувати Україну у відповідь на операцію "Павутина", під час якої були знищені російські стратегічні бомбардувальники.

"Мені це не подобається. Я сказав: Не роби цього. Тобі не слід цього робити. Тобі слід це припинити. Але знову ж таки, тут багато ненависті", - зазначив він.

Трамп готовий до санкцій як проти РФ, так і проти України

Відповідаючи на запитання журналістів щодо готовності до нових санкцій проти Росії, Трамп заявив, що буде "дуже, дуже жорстким", якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться найближчим часом.

Водночас він додав: "Чесно кажучи, це може бути пов'язано з обома країнами, для танго потрібні двоє".

При цьому, коли в Трампа запитали, чи продовжуватиме він підтримувати Україну, він відповів: "Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду з Україною щодо рідкісноземельних матеріалів".

За його словами, його головна мета - припинення вбивств. "Я думаю, що зрештою нам вдасться зупинити кровопролиття", - сказав він.

Мерц закликав Трампа посилити тиск на Росію

Своєю чергою Мерц зауважив, що Україна атакує лише військові цілі, а не цивільних осіб і енергетичну інфраструктуру, як це робить РФ. "Тож у цьому полягає різниця, і саме тому ми намагаємося зробити більше щодо Росії", - додав він і закликав Трампа посилити тиск на РФ.

При цьому канцлер Німеччини заявив, що Трамп є "ключовою особою" для припинення війни завдяки "тиску на Росію". "Ми обидва згодні щодо цієї війни та того, наскільки жахлива ця війна, і ми обидва шукаємо способи зупинити її дуже скоро. І я сказав президенту, що він ключова людина в світі, яка дійсно може це зробити зараз, чинячи тиск на Росію", - сказав Мерц.