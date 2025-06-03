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Йоганн Вольфганг фон Гете
Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
17:27 03.06.2025 |
Німецький виробник Volkswagen вважає, що європейські покупці бажають більше кнопок в автомобілях.
За останнє десятиліття моделі Volkswagen Group почала відмовлятись від кнопок. й переносити майже все на сенсорний екран в ім'я мінімалізму.
Але тепер Volkswagen усвідомив, що значна частина клієнтів віддає перевагу більш аналоговому інтерфейсу. Для початку Volkswagen вирішив повернути кнопки на кермо.
Головний керівник компанії в Китаї Ральф Брандштеттер нещодавно заявив, що клієнти в Європі віддають перевагу «тактильному керуванню, довговічності та динаміці водіння». Зовсім інша історія в Китаї, де покупці надають пріоритет «автомобілям, що базуються на штучному інтелекті, з безперебійним голосовим керуванням та розумними кабінами».
Хоча Брандштеттер порівнював покупців електромобілів у Європі та Китаї, автомобілі VW з двигунами внутрішнього згоряння також значною мірою відмовилися від фізичних кнопок та ручок.
Також було зазначено, що середній вік покупця електромобіля в Європі становить 56 років, тоді як у Китаї він менше 35 років.
Найновіший Passat, випущений лише універсалом, є яскравим прикладом того, як планшетоподібні дисплеї захопили приладові панелі в останні роки. Аналогічного розміру електроуніверсал ID.7 Tourer також зводить до мінімуму апаратні кнопки.
Компанія вже пообіцяла повернутися до старої форми й Golf GTI та R знову отримали справжні кнопки на кермі. Крім того, майбутні моделі включатимуть тактильне керування для часто використовуваних функцій.
Раніше цього року головний дизайнер компанії визнав, що надмірне використання екранів було помилкою.
Ось що сказав Андреас Міндт: «Починаючи з ID.2all, у нас будуть фізичні кнопки для п'яти найважливіших функцій - гучності, обігріву з кожного боку автомобіля, вентиляторів та аварійної сигналізації - під екраном. Вони будуть у кожному автомобілі, який ми виготовлятимемо відтепер. Ми ніколи, ніколи більше не зробимо цієї помилки. На кермі у нас будуть фізичні кнопки. Більше жодних здогадок. Є зворотний зв'язок, він реальний, і людям це подобається. Чесно кажучи, це автомобіль. Це не телефон».
Оскільки автомобілі з маркою VW завжди поєднуються з іншими продуктами Групи, щоб розподілити витрати, є велика ймовірність, що майбутні моделі Skoda, SEAT, Cupra та решти компанії також повернуться до справжніх панелей приладів. Включення більшої кількості окремих елементів керування, безсумнівно, збільшить виробничі витрати, які, логічно, будуть перекладені на покупців.
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