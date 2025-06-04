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АНАЛІТИКА

Volkswagen хоче виробляти автомобілі в Єгипті для продажу в Африці

 

Німецька компанія Volkswagen AG розглядає можливість виробництва автомобілів у Єгипті, що є частиною планів щодо виходу на нові африканські ринки, оскільки в Європі автовиробник стикається з низьким попитом на свої машини.

Про це пише Bloomberg.

"Ми дуже зацікавлені в Єгипті як виробничому центрі, і сподіваємося, що зможемо оголосити про бізнес-кейс найближчим часом", - заявила керуюча директорка Volkswagen Group Africa Мартіна Біене.

За її словами, згідно з можливими кроками, найбільший європейський автовиробник може спочатку створити складальний підрозділ, використовуючи існуючі потужності. Потенційним наступним кроком було б будівництво місцевого заводу в найнаселенішій країні Близького Сходу - Єгипті.

Як зазначається, Volkswagen скорочує виробничі потужності та робочі місця в Німеччині через зростання витрат, слабші ринки в Європі та зростання дешевших китайських конкурентів. Споріднені бренди Audi та Porsche також звільняють працівників, щоб зменшити витрати.

Обговорення відбуваються в той час, як Єгипет прагне залучити іноземні інвестиції та стимулювати місцеве виробництво та експорт після виходу з економічної кризи. Автомобільна промисловість може стати ключовим рушієм, оскільки уряд Єгипту оцінює місцевий попит у понад $8 млрд на рік протягом наступного десятиліття.

Внутрішній ринок Єгипту та його близькість до споживачів в решті Близького Сходу та Африки можуть бути одними з привабливих рис цього місця.

За словами Б'єне, це відрізняє його від Марокко, яке наразі є провідним виробником легкових автомобілів в Африці та найбільшим експортером.

У Марокко "автомобільний бізнес дуже зосереджений на експорті до Європи. Наразі ми не прагнемо розширювати нашу присутність за допомогою заводів для експорту до Європи, оскільки ми щойно закрили заводи в Європі", - сказала вона.

Наразі Volkswagen має повноцінний виробничий завод у Південній Африці та складальні потужності в Гані, Руанді та Кенії. Вона планує протягом наступних 10-15 років експлуатувати до п'яти виробничих потужностей по всій Африці, кожне з яких вироблятиме різні моделі та експортуватиме продукцію на інші ринки континенту.

Нагадаємо, в жовтні минулого року повідомлялося, що німецький автоконцерн Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи у країні та скоротити десятки тисяч робочих місць.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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