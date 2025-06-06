Низку регіонів росії атакували дрони: в Енгельсі горить нафтобаза, а в Брянську — імовірно, аеропорт

У росії заявили про атаку безпілотників на низку регіонів. Унаслідок неї фіксували пожежі в місті Енгельс Саратовської області - там могли атакувати нафтобазу.

Про атаку на Саратовську область розповів губернатор Роман Бусаргін.

За його словами, у місті Енгельс пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Крім того, там сталася пожежа на одному з промислових підприємств. Постраждалих немає, каже Бусаргін.

російський Telegram-канал Astra вказує, що в Енгельсі під атакою опинився нафтопереробний завод.

У Брянській області росії нібито українські FPV-дрони вдарили по селу Старі Юрковичі Климовського району - там зазнав осколкових поранень місцевий житель, розповів губернатор Олександр Богомаз. Крім того, унаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено автомобіль.

Astra стверджує, що вибухи пролунали й біля аеропорту в Брянську. На опублікованих відео з пожежею чути вторинну детонацію.

Тим часом у Тамбовській області, імовірно, атакували завод «Прогрес» у Мічурінську, пише Astra. Цей завод випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною і ракетною технікою, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення.

Крім того, про атаку БпЛА повідомляли й в інших регіонах росії. Так, у Тульській області знищили два українські безпілотники, однак унаслідок атаки постраждали троє людей, повідомив губернатор Дмитро Міляєв. А в Калузькій області уламки безпілотника впали на дорогу, пошкодивши машини, каже губернатор Владислав Шапша.

На тлі дронової атаки в росії тимчасово закрили низку аеропортів, зокрема «Домодєдово», «Внуково», Жуковський» та аеропорт Самари.