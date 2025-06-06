Валютна лібералізація НБУ відповідатиме принципу «нові гроші - нові умови», обсяг старих зобов'язань завеликий

Національний банк України (НБУ) під час війни проводить валютну лібералізацію за принципом "нові гроші - нові умови", зняти всі введені на початку війни обмеження неможливо через занадто великий потенційний обсяг попиту на валюту, повідомили керівники регулятора на брифінгу 5 червня.

"Вже два роки, як діє правило, яке Національний банк реалізував ще в липні 2023 року, суть якого зводиться до того, що нові гроші, які інвестуються в Україну, - нові умови, і ці нові умови не передбачають жодних обмежень", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

На фонді інформаційної хвилі, яку підняли коментарі представників деяких великих компаній, він порадив їм заглибитися в регуляції, які НБУ ухвалює щодо валютної лібералізації.

"Нові гроші - нові умови. І це означає, що якщо відбуваються нові запозичення, то на ці нові запозичення ті обмеження, які були введені внаслідок повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, не розповсюджуються", - ще раз підкреслив Пишний.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій нагадав, що в травні торік регулятор дозволив обслуговувати нові кредити за умови, що термін погашення основної суми більше року, а ставка обслуговування не перевищує 12%, щоб не було схем завищення відсотків і виведення валюти.

Окрім того, великому бізнесу торік було надано можливість обслуговувати єврооблігації: сплачувати купони, зокрема й ретрокупони за рахунок власної валюти, а також обслуговувати планові відсотки і прострочені відсотки в ліміті EUR1 млн в місяць.

"Нам треба шукати і знаходити правильний баланс - що, на нашу думку, ми робимо доволі якісно - між задоволенням інтересів бізнесу, нарощенням бізнес-активності і збереженням наших резервів в умовах невизначеності. Ми не можемо дозволити споживати резерви в умовах війни", - підкреслив Гелетій.

За його словами, якщо припустити, що в один момент НБУ дозволив би обслуговувати зовнішню заборгованість - платити за тілом і відсотками, навантаження склало би $14 млрд по тілу і $7 млрд по відсотках.

"Бізнес просить: дозвольте платити за митними деклараціями Експозиція - $3,5 млрд. Дивіденди, я думаю, що по цьому каналу витік був би порядку $10 млрд, якби ми дозволили 2022, 2023, 2024 рік без обмежень. Тобто ми повинні шукати відповідні баланси. Ми їх знаходимо", - зазначив заступник голови НБУ.

Він закликав великий бізнес, який має структури за кордоном і інвестує в бізнес за кордоном, залучати капітал до України, мати можливість в межах інвестиційного ліміту закривати заборгованість, платити за свої представництва, розраховуватися за старі митні декларації.

"Тобто є маневр. Але мені здається, що бізнес, по-перше, повинен більш якісно опрацювати наші лібералізаційні заходи, звертатись до нас за роз'ясненнями, щоб зрозуміти, можливо, деталі останніх рішень. І це ми зробимо ще додатково", - сказав Гелетій.

Він додав, що нещодавно Нацбанк прийняв ще один стимулюючий пакет: розширив можливість фінансувати закордонні представництва, дозволив бізнесу купувати валюту і переводити за кордон для судових процесів, що дасть змогу більш якісно просуватися по реструктуризації.