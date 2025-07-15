Банк «Львів» залучив EUR103 млн від ЄІБ, ЄІФ, BIO та CEB для розширення фінансування українського бізнесу

Банк "Львів" підписав угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським інвестиційним фондом (EIF), Бельгійською організацією розвитку для країн, що розвиваються (ВІО) та з Банком Ради Європи (СЕВ) на загальну суму EUR103 млн, що дозволить розширити фінансування приватного сектору через кредитні лінії, гарантії та підтримку мікропідприємців.

"В рамках міжнародних партнерств банк "Львів" підписав чотири стратегічні угоди з міжнародними фінансовими установами - загалом на понад EUR100 млн для підтримки українських приватних компаній, МСП та підприємців!", - повідомив заступник голови правління банку Володимир Кузьо у Facebook у вівторок.

Він зазначив, що банк "Львів" залучив EUR60 млн від ЄІБ у вигляді багатовалютної кредитної лінії, включно з фінансуванням у національній валюті, для покращення доступу приватного сектору до фінансування.

Ще EUR35 млн надано ЄІФ у вигляді портфельних гарантій, що дозволить знизити вимоги до застави для українських клієнтів приватного сектору до 70% і водночас посилити капітал банку "Львів".

Крім того, банк отримає EUR5 млн від бельгійської організації розвитку BIO - це перша в історії інституції транзакція в Україні.

Ще EUR3 млн надає Банк розвитку Ради Європи для підтримки мікропідприємців по всій країні.

За даними Національного банку, станом на квітень банк "Львів" займав 23 місце за розміром загальних активів серед 60 діючих банків із показником 14,8 млрд грн, або 0,4% від банківського сектору.