Рада ратифікувала Угоду між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм.

За його словами, за відповідний законопроєкт (№0328) за основу та у цілому проголосували 323 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.