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Рада зупинила для України дію Оттавської конвенції
Верховна Рада денонсувала Оттавську конвенцію, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм.
За його словами, за проєкт закону про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (№0329) проголосували 299 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року".
Україна підписала Оттавську конвенцію у лютому 1999 р. в Нью-Йорку. Верховна Рада ратифікувала її в травні 2005 р.
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