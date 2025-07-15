НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8393 грн/$1

Ціни на золото зросли у вівторок на тлі глобальної торгової напруженості, що підтримує попит на активи-прихистки, а інвестори очікують на дані по інфляції в США, які мають бути опубліковані сьогодні та можуть дати підказки щодо подальшої політики Федеральної резервної системи.