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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8393 грн/$1
12:36 15.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 15 липня 2025 року.
|Показник
|14.07.2025
|15.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8247
|41.8393
|0.035
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 15 липня - 41,8355 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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