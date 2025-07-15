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Європейські фондові індекси змінюються слабо і різноспрямовано

13:10 15.07.2025 |

Фінанси

 

Європейські ринки акцій коливаються слабо і різноспрямовано у вівторок.

Трейдери уважно стежать за новинами, що стосуються торговельних відносин Євросоюзу і США, після оголошення американським президентом Дональдом Трампом минулими вихідними про намір запровадити мито в 30% на імпорт європейських товарів з 1 серпня.

Брюссель звинуватив Вашингтон у протидії спробам укласти торговельну угоду і попередив про можливі заходи у відповідь. Агентство Bloomberg повідомило, що ЄС затвердив список відповідних мит на товари американського експорту загальною вартістю 72 млрд євро, які може запровадити, якщо обіцяні Трампом тарифи набудуть чинності.

Трамп, тим часом, заявив, що відкритий до подальшого обговорення торговельних питань з ЄС, і зустріч із делегацією Брюсселя у США вже запланована.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович зазначив, що, як і раніше, убачає потенціал у торговельних переговорах зі США.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:50 к. ч. збільшився на 0,15% - до 547,82 пункту.

Британський FTSE 100, французький CAC 40 та італійський FTSE MIB втрачають по 0,01%, іспанський IBEX 35 - 0,46%, німецький DAX додає 0,12%.

Статдані, опубліковані у вівторок, показали впевнене зростання обсягу промвиробництва в єврозоні в травні. Показник збільшився на 1,7% порівняно з попереднім місяцем після квітневого падіння на 2,2%, повідомило статистичне управління ЄС. Експерти в середньому очікували зростання промвиробництва на 0,9%, за даними Trading Economics. У річному вираженні показник збільшився на 3,7% (+0,2% у квітні).

Липневий індекс економічних очікувань інвесторів і аналітиків на найближчі шість місяців у єврозоні, який розраховує дослідницький інститут ZEW, піднявся до 36,1 пункта - максимуму за 4 місяці, з 35,3 пункта місяцем раніше. У Німеччині аналогічний індикатор підскочив у липні до 52,7 пункту (47,5 пункту в червні), що є найвищою позначкою з лютого 2022 року.

Помітне зростання на торгах у Європі у вівторок демонструють акції чип-мейкерів, що пов'язано із пом'якшенням позиції Вашингтона щодо постачань ШІ-чипів Nvidia Corp. до Китаю. Американська компанія заявила раніше, що відновить постачання чипів H20 до КНР, оскільки отримала запевнення від Білого дому, що вони будуть схвалені.

"Зміна позиції США щодо продажу ШІ-чипів до Китаю вочевидь є гарною новиною для галузі", - зазначає аналітик La Financiere de l'Echiquier Девід Крук.

Акції ASML Holding додають у ціні 2,7%, Infineon Technologies - 1,2%, BE Semiconductor - 1,1%, STMicroelectronics - 0,8%.

Вартість паперів Rio Tinto збільшилася на 0,1% під час торгів. Гірничодобувна компанія повідомила у вівторок, що її новим головним виконавчим директором з 28 серпня стане Саймон Тротт, який очолює нині залізорудний підрозділ.

Капіталізація Ericsson впала на 2,6%. Шведський виробник телекомунікаційного обладнання завершив другий квартал 2025 року з чистим прибутком, при цьому виручка знизилася на 6,2%, виявившись значно слабкішою за прогнози.

Акції британського девелопера Barratt Redrow подешевшали на 7% на тлі слабшого, ніж очікувалося, продажу компанії минулого фінроку. Barratt повідомила у вівторок, що продала 16,565 тис. будинків за підсумками фінроку, що завершився в червні, що суттєво гірше її власного квітневого прогнозу - 16,8-17,2 тис. будинків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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