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АНАЛІТИКА

Долар зміцнюється до основних валют перед публікацією звіту з ринку праці США

15:56 06.06.2025 |

Фінанси

 
Долар США помірно зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю перед публікацією травневого звіту з американського ринку праці.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,2%.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає, що кількість робочих місць в економіці США в травні збільшилася на 130 тис., а безробіття залишилося на позначці 4,2%. Мінпраці США оприлюднить ці дані о 15:30 EET.

Травневий звіт про стан ринку праці може вплинути на рішення Федеральної резервної системи щодо ставки на найближчому засіданні (17-18 червня).

Європейський центральний банк (ЄЦБ) напередодні очікувано знизив усі три основні процентні ставки на 25 базисних пунктів. У результаті ставка за депозитами тепер становить 2%, що загалом відповідає нейтральному курсу грошово-кредитної політики.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила під час пресконференції за підсумками засідання, що регулятор наблизився до завершення циклу пом'якшення грошово-кредитної політики.

Економісти загалом прогнозують, що ЄЦБ візьме паузу наступного місяця, а потім зменшить вартість запозичень востаннє у вересні.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET у п'ятницю торгувалася на рівні $1,1420 порівняно з $1,1445 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара опустився до $1,3551 з $1,3572 напередодні.

Курс долара в парі з єною піднялася до 144,17 єни з 143,55 єни на закриття ринку в четвер.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1837 юаня проти 7,1756 юаня за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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