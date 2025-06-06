Фінансові новини
- |
- 06.06.25
- |
- 10:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрони нанесли потужний удар по стратегічному заводу "Прогрес" у російському Мічурінську
09:39 06.06.2025 |
Уночі 6 червня безпілотники атакували важливий завод "Прогрес" у місті Мічурінськ, який займається виробництвом ракетної та авіаційної техніки для Росії. Завод зазнав суттєвих пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Так, у ніч на 6 червня Росію атакували кілька безпілотників. Дрони летіли в напрямку Москви, Енгельса та Мічурінська (Тамбовська область).
Атака на завод "Прогрес" у Мічурінську, Тамбовської області сталася близько 2:15 за місцевим часом.
За попередньою інформацією, об'єкт був уражений, ймовірно, одним безпілотником. На місці події вже працюють співробітники МНС, які борються з пожежею. Через інцидент рух у напрямку заводу тимчасово перекрито.
Також є дані про постраждалих, проте деталі щодо їхнього стану поки не оприлюднені.
Ця атака стала одним із серйозних ударів по стратегічній інфраструктурі РФ, що може мати значний вплив на військову промисловість Росії.
Ще б пак, завод "Прогрес" є важливим підприємством для ракетної та авіаційної промисловості Росії. Завод спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою, а також електротехнічної продукції цивільного призначення та обладнання для газо- і нафтопроводів.
Відомо, що продукція заводу використовується в літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах, виконуючи ключові функції управління та орієнтації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Низку регіонів росії атакували дрони: в Енгельсі горить нафтобаза, а в Брянську — імовірно, аеропорт
|Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися
|Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ
|Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки ОТРК «Іскандер» у РФ
|Швеція приєдналася до коаліції з РЕБ та стала її співголовою
|Оборонна підтримка України за «данською моделлю» масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 р. - Умєров
|Умєров розкрив деталі нової ініціативи «Рамштайну» щодо виробництва зброї
|На «Рамштайні-28» нову допомогу Україні оголосили 7 країн
|Путін відкинув перемовини на найвищому рівні, порівнявши українську владу з терористами
|СБУ показала записи з дронів, які атакували російську авіацію під час спецоперації «Павутина»
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій