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АНАЛІТИКА

Електричний G-Class виявився нікому не потрібним, - Handelsblatt

09:39 04.06.2025 |

Транспорт

 

Mercedes покладав великі надії на електричний G-Class. Компанія вважала, що сильні сторони культового позашляховика компенсують недоліки електрифікації. Однак новий звіт німецької ділової газети Handelsblatt малює похмуру картину реакції ринку на EQ G 580.

За даними журналістів, керівники Mercedes визнали, що електричний G-Class виявився комерційним провалом. Один із топ-менеджерів, який побажав не називати своє ім'я, заявив: "Автомобіль стоїть як свинець у дилерських центрах. Це повний провал". Інший керівник, за словами відомого видання, сказав: "Це нішева модель. Показники продажів дуже низькі".

Handelsblatt вивчив статистику і виявив, що станом на кінець квітня, майже через рік після виходу на ринок, було продано лише 1450 одиниць електричного G-Class. Для порівняння, продажі звичайного G-Class з бензиновими й дизельними двигунами склали близько 9700 одиниць, майже в сім разів більше електричного аналога.

Попри цифри, що розчаровують, представник Mercedes заявив, що показники продажів бренду відповідають цільовим. Інший представник Mercedes був більш відвертим, визнавши: "Люди хочуть справжній G-клас - із шістьма або вісьмома циліндрами".

У Німеччині EQ G 580 вартістю близько 135 000 євро лише трохи дорожчий за бензиновий G 500. При цьому вантажопідйомність електричної версії становить лише 415 кг і вона не підтримує встановлення фаркопа, що робить її набагато менш практичною, ніж модель із двигуном внутрішнього згоряння. Остання десятиліттями користувалася репутацією позашляховика, який може все. Крім того, EQ G 580 важить 3 тонни й проїжджає на одній зарядці до 473 кілометрів у циклі WLTP.

Handelsblatt повідомив, що низький попит на електричний G-Class підштовхнув керівництво Mercedes переглянути плани на проєкт так званого "маленького G-Class". Зменшена версія позашляховика очікується приблизно у 2027 році. Передбачалося, що вона буде суто електричною моделлю, але тепер ходять чутки, що слідом за електромоторами менший G додатково отримає двигуни внутрішнього згоряння. Компанія наразі оцінює технічну і фінансову можливість розширення числа модифікацій перспективної моделі.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

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