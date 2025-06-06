Європейські акції слабо змінюються, інвестори оцінюють статдані з єврозони

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи слабко коливаються в п'ятницю, інвестори оцінюють великий масив статданих з єврозони і чекають на звіт з ринку праці США.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:01 EET підвищився на 0,04% - до 552,11 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,11%, італійський FTSE MIB - 0,03%, іспанський IBEX 35 - 0,14%. Тим часом німецький DAX втратив 0,18%, французький CAC 40 - 0,08%.

Економіка єврозони в першому кварталі зросла на 0,6% порівняно з попередніми трьома місяцями, йдеться в остаточних даних статистичного управління Європейського союзу. Це максимальні темпи підйому за 2,5 року, тобто з третього кварталу 2022 року. Раніше повідомлялося про зростання ВВП на 0,3%.

Підйом економіки єврозони в січні-березні відносно аналогічного періоду минулого року становив 1,5%, а не 1,2%, як було оголошено попередньо. Це найзначніший приріст із четвертого кварталу 2022 року.

Тим часом роздрібний продаж в єврозоні у квітні збільшився на 0,1% відносно попереднього місяця, на рівні прогнозів. Згідно з переглянутими даними, у березні показник зріс на 0,4%, максимальними темпами з вересня минулого року, тоді як раніше повідомлялося про його зниження на 0,1%.

Обсяг промислового виробництва у ФРН у квітні скоротився на 1,4% порівняно з попереднім місяцем, найгіршими темпами з грудня минулого року. Аналітики в середньому очікували зниження на 1%.

Пізніше в п'ятницю вийде травневий звіт Мінпраці США. Експерти, опитані Trading Economics, у середньому очікують, що він вкаже на зростання кількості робочих місць в американській економіці на 130 тис. при збереженні безробіття на позначці 4,2%. Дані з ринку праці уважно відстежує Федеральна резервна система, їх враховують під час ухвалення рішень щодо ключової ставки.

Тим часом Європейський центральний банк напередодні очікувано знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, проте під час пресконференції за підсумками червневого засідання глава регулятора Крістін Лагард заявила, що ЄЦБ наблизився до завершення циклу пом'якшення грошово-кредитної політики.

Глава ЦБ Греції та член керуючої ради ЄЦБ Янніс Стурнарас у п'ятницю заявив, що регулятору варто взяти паузу в зниженні ставок, щоб краще оцінити нещодавні економічні шоки.

Акції німецьких виробників спортивного одягу Adidas і Puma дешевшають приблизно на 1% і 1,5% відповідно після того, як їхній американський конкурент Lululemon Athletica погіршив річні прогнози.

Лідерами зростання у зведеному європейському індексі є акції французької медіакомпанії Canal+ і шведської Sectra AB, що дорожчають більш ніж на 8%.

Найрізкіше зниження показують папери Hemnet Group, найбільшого у Швеції онлайн-порталу для угод з нерухомістю, і польського онлайн-рітейлера Allegro, що дешевшають на 5%.

У Франкфурті акції Vonovia і RWE дорожчають на 0,7-0,8%, тоді як ціна паперів Rheinmetall опускається на 1,9%. У Парижі котирування акцій EssilorLuxottica збільшуються на 1,1%, Thales - знижуються на 2,2%.