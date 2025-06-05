Фінансові новини
- |
- 05.06.25
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ
16:49 05.06.2025 |
Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали угоду, необхідну для отримання 3 мільярдів доларів за ініціативою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Україна та Японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA. Кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ. Ресурс спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України", - написав глава уряду.
Шмигаль висловив вдячність представникам Японії та партнерам G7 за механізм, який примушує Росію платити. Загалом у межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів.
"Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України", - додав Прем'єр-міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%
|Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки ОТРК «Іскандер» у РФ
|Швеція приєдналася до коаліції з РЕБ та стала її співголовою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Умєров розкрив деталі нової ініціативи «Рамштайну» щодо виробництва зброї
|На «Рамштайні-28» нову допомогу Україні оголосили 7 країн
|Путін відкинув перемовини на найвищому рівні, порівнявши українську владу з терористами
|СБУ показала записи з дронів, які атакували російську авіацію під час спецоперації «Павутина»
|Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України з морської безпеки на 400 млн євро
|Родовище графіту в Україні увійшло до переліку стратегічних проєктів Євросоюзу
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій