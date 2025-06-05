Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ

Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали угоду, необхідну для отримання 3 мільярдів доларів за ініціативою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Україна та Японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA. Кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ. Ресурс спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України", - написав глава уряду.

Шмигаль висловив вдячність представникам Японії та партнерам G7 за механізм, який примушує Росію платити. Загалом у межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів.

"Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України", - додав Прем'єр-міністр.