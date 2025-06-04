Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б'ють на сполох

Нестача може призвести до зупинки автозаводів уже за кілька тижнів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У раніше неоприлюдненому листі до представників адміністрації Трампа очільник галузевої асоціації, яка представляє General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai та інших великих автовиробників, висловив термінове занепокоєння ситуацією.

"Без надійного доступу до цих елементів і магнітів постачальники автокомпонентів не зможуть виготовляти критично важливі деталі - зокрема автоматичні трансмісії, дросельні вузли, генератори, різноманітні двигуни, датчики, ремені безпеки, динаміки, фари, рульові системи й камери", - йдеться у листі Альянсу за інновації в автомобілебудуванні до адміністрації Трампа.

У листі, який також підписала асоціація постачальників автокомпонентів MEMA, зазначено, що без цих важливих деталей зупинка американських автозаводів - лише питання часу.

"У найгіршому випадку це може призвести до зниження обсягів виробництва або навіть зупинки складальних ліній", - заявили асоціації.

Проблема залишається невирішеною й досі викликає занепокоєння. Водночас вони подякували адміністрації Трампа за активну участь у спробах запобігти зриву американського автопрому та ланцюгів постачання.

Китай погодився зняти обмеження на експорт рідкоземельних магнітів до США, але діє надто повільно, щоб надати доступ ключовим американським галузям. "Ми досі не бачимо того потоку критичних мінералів, який мав би бути".

Китай, який контролює понад 90% глобальних потужностей з переробки рідкоземельних магнітів - що застосовуються у виробництві автомобілів, винищувачів і побутової техніки - запровадив у квітні обмеження, за якими експортерам потрібно отримувати ліцензії в Пекіні.

У квітні експорт рідкоземельних магнітів із Китаю скоротився вдвічі, оскільки компанії зіткнулися зі складною та непрозорою процедурою подання заявок, яка іноді вимагає сотні сторінок документації.