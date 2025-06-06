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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4111 грн/$1
12:36 06.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 червня 2025 року.
|Показник
|05.06.2025
|06.06.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5043
|41.4111
|-0.22
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 6 червня- 41,4717 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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