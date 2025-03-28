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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні зріс імпорт легкових електромобілів. Майже всі нові авто – з Китаю

 

У січні в Україну було імпортовано 6013 легкових електромобілів, що на 12% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що із загальної кількості новими були 1403 авто (-14%), вживаними - 4610 (+23%).

Майже всі нові електромобілі - 97% - були завезені з Китаю. Водночас лідером з поставок вживаних електромобілів були США - 44%.

Як повідомлялося, у лютому український автопарк поповнили майже 4,5 тис. електромобілів. Найчастіше такі авто купують на Львівщині та у Києві.

Нагадаємо, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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