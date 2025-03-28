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Google оновив Family Link: тепер діти більше вчитимуться, а не зависатимуть у TikTok
13:06 28.03.2025 |
Google провела серйозне оновлення Family Link - застосунку, який допомагає батькам контролювати, скільки, коли і на що саме їхні діти витрачають час на гаджетах. І тепер це стало ще простіше, зручніше і навіть трохи... виховніше. Серед ключових нововведень - оновлений інтерфейс, більше прозорості та нова функція "Час навчання", яка має захистити уроки від спокус на кшталт YouTube, Instagram і мемів про котів.
Оновлення додало три зручні вкладки:
* "Час використання пристрою" - тут батьки можуть бачити, скільки часу дитина проводить у різних додатках, встановлювати ліміти й активувати нічний режим.
* "Контроль" - спрощений доступ до налаштувань безпеки, дозволів та фільтрів контенту.
* "Місцезнаходження" - можливість перевірити, де перебуває дитина (і чому вона не вдома о 22:00).
А головне - функція "Час навчання", що дозволяє тимчасово обмежити доступ до розважального контенту під час уроків, стала доступна на Android. До цього її запровадили на дитячому годиннику Fitbit ACE LTE та планшеті Samsung Galaxy Watch for Kids. Тепер батьки самі обирають, які додатки залишити доступними, щоб дитина могла, наприклад, користуватись калькулятором, а не гортати рілзи. Важливо, що все одно залишається доступ до критичних функцій, наприклад, виклику екстрених служб. Можна встановлювати перерву на час канікул, вихідних, обідньої перерви чи часу для відпочинку.
Як користуватися Google Family Link: коротка довідка для батьків, які хочуть спати спокійніше
Як почати:
* Завантажити Family Link на свій смартфон і смартфон чи планшет дитини.
* Створити або додати обліковий запис дитини до своєї родини в Google.
* Підключити облікові записи, дотримуючись інструкцій - усе інтуїтивно.
Що можна контролювати:
* Час роботи (і встановити ліміти)
* Встановлення додатків (дозволяти або блокувати)
* Контент (налаштувати фільтри YouTube, Google Search тощо)
* Режими "на ніч" або "на навчання"
* Геолокація дитини
* Статистика використання пристрою
Більше корисної інформації як забезпечити дитині безпечне дослідження інтернету є на спеціальному сайті families.google.
Google обіцяє, що тепер перемикатися між профілями кількох дітей можна за допомогою простого свайпу. Як мінімум, тепер у батьків стає більше інструментів, щоб не просто бурчати, а діяти.
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