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АНАЛІТИКА

Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів

 

Нідерланди фінансують масштабний проєкт з розробки безпілотників для України, на ці цілі Амстердам виділяє EUR500 млн.

Як повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, про це оголосили міністр Рубен Брекельманс та державний секретар Гійс Туїнман, що перебували днями з візитом в Україні.

Вони, зокрема, відвідали Дніпро після масштабної атаки РФ на місто, а також штаб на східному фронті, поговорили з командувачем армії про поточну ситуацію на фронті та необхідну підтримку.

В міністерстві повідомили, що Нідерланди надають EUR2 млрд прискореної підтримки.

"Важливо було оголосити, що ми надаємо Україні EUR2 млрд у вигляді прискореної допомоги, що включає проєкт безпілотників вартістю EUR500 млн. Ці безпілотники змінять ситуацію на полі бою і буквально врятують життя. Під час свого нещодавнього візиту до Нідерландів міністр Умєров просив про це особливо. Дуже важливо, що ми можемо пообіцяти цю підтримку зараз. Це зміцнює позицію України на фронті та за столом переговорів", - зазначив Брекельманс.

Під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим сторони обговорили підтримку з боку Нідерландів. Йшлося про прискорений пакет допомоги розміром EUR2 млрд. Окрім анонсованих безпілотників, прискорену підтримку буде надано у вигляді засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та морського обладнання. Кірм того, підписано угоду про посилення співпраці між промисловістю двох країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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