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Трамп помилував Артура Хейса та інших співзасновників біржі BitMEX
12:48 31.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп помилував трьох співзасновників криптовалютної біржі BitMEX.
Про це повідомив у п'ятницю представник Білого дому, - передає Reuters.
Трамп помилував Бенджаміна Дело, Артура Хейса і Семюела Ріда, які в 2022 році визнали себе винними в порушенні Закону про банківську таємницю за те, що не підтримували програми боротьби з відмиванням грошей і "знай свого клієнта".
Також колишній співробітник Грегорі Двайер і компанія, що володіє і управляє криптовалютною біржею, отримали повне і безумовне помилування, підтвердили в BitMEX в заяві, надісланій електронною поштою Reuters.
Прокурори звинуватили BitMEX і засновників Дело, Хейса і Ріда в умисному порушенні Закону про банківську таємницю в період з 2015 по 2020 рік через неприйняття програм по боротьбі з відмиванням грошей і "знай свого клієнта", повідомляло в січні агентство Reuters.
Цього тижня Трамп також помилував Тревора Мілтона, засновника збанкрутілого виробника електричних і водневих вантажівок Nikola, який був засуджений за шахрайство.
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