Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп помилував Артура Хейса та інших співзасновників біржі BitMEX

 

Президент США Дональд Трамп помилував трьох співзасновників криптовалютної біржі BitMEX.

Про це повідомив у п'ятницю представник Білого дому, - передає Reuters.

Трамп помилував Бенджаміна Дело, Артура Хейса і Семюела Ріда, які в 2022 році визнали себе винними в порушенні Закону про банківську таємницю за те, що не підтримували програми боротьби з відмиванням грошей і "знай свого клієнта".

Також колишній співробітник Грегорі Двайер і компанія, що володіє і управляє криптовалютною біржею, отримали повне і безумовне помилування, підтвердили в BitMEX в заяві, надісланій електронною поштою Reuters.

Прокурори звинуватили BitMEX і засновників Дело, Хейса і Ріда в умисному порушенні Закону про банківську таємницю в період з 2015 по 2020 рік через неприйняття програм по боротьбі з відмиванням грошей і "знай свого клієнта", повідомляло в січні агентство Reuters.

Цього тижня Трамп також помилував Тревора Мілтона, засновника збанкрутілого виробника електричних і водневих вантажівок Nikola, який був засуджений за шахрайство.

Трамп помилував Артура Хейса та інших співзасновників біржі BitMEX
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4228
  0,0559
 0,13
EUR
 1
 44,8278
  0,0806
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1000  0,03 0,07 41,7432  0,01 0,01
EUR 44,5440  0,11 0,24 45,3012  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес