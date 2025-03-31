Фінансові новини
- |
- 31.03.25
- |
- 11:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США слабшає до основних валют
09:33 31.03.2025 |
Долар США слабшає проти євро, єни та фунта стерлінгів вранці в понеділок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.
На американську валюту тиснуть побоювання, що зростають, щодо економічних наслідків введення нових імпортних мит Вашингтоном.
У вихідні президент США Дональд Трамп підтвердив плани ввести цього тижня дзеркальні мита на товари з інших країн.
Учасники ринків дедалі більше стурбовані тим, що основні торговельні партнери країни можуть запровадити заходи у відповідь. Крім того, їх хвилює перспектива прискорення інфляції та уповільнення економічного зростання.
У п'ятницю інвестори чекають звіту щодо американського ринку праці, який може вплинути на їхні очікування щодо процентних ставок Федеральної резервної системи.
У вівторок будуть опубліковані аналогічні звіти для Японії та єврозони.
Того ж дня Євростат представить попередні дані про динаміку споживчих цін у валютному блоці в березні. Аналітики в середньому очікують уповільнення інфляції в єврозоні до 2,2% з лютневих 2,3%.
Євро за даними на 8:54 EET торгується на рівні $1,0838 порівняно з $1,0828 за підсумками торгів у п'ятницю.
Курс фунта становить $1,2958 проти $1,2941 на закриття попередньої сесії.
Вартість долара в парі з єною знизилася до 148,96 єни порівняно зі 149,84 ієни на закриття ринку в п'ятницю.
Міністр фінансів Японії Кацунобу Като відреагував на різкі коливання єни заявою про неприпустимість надмірних змін курсу і повідомив, що підтримуватиме тісний зв'язок зі своїм американським колегою з питань валютного ринку.
Також підтримку єні надають "яструбині сигнали" Банку Японії. Протокол його останнього засідання показав, що керівництво регулятора готове продовжувати підвищення ставок у разі реалізації його економічних та інфляційних прогнозів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ відтермінував чотири структурні маяки для України та додав нові - Гетманцев
|Світовий банк затвердив проєкт DRIVE на $432 млн для стійкості інфраструктури України
|МВФ завершив 7-й перегляд програми EFF для України і виділяє 8-й транш $0,4 млрд
|Найєм опублікував повний текст проєкту угоди про копалини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування у лютому виплатив ₴2,4 мільйона відшкодувань вкладникам
|НКЦПФР презентувала свою модель розподілу з НБУ регулювання віртуальних активів
|Долар США слабшає до основних валют
|За тиждень Нацбанк продав 846 мільйонів доларів
|Проблеми торгової війни підштовхують золото до рекордних максимумів
|Акції в Азії падають на тлі наближення мит Трампа; сильний індекс ділової активності в Китаї надає обмежену підтримку
|Волл-стріт впала, оскільки свіжі дані підживлюють інфляційні побоювання
Бізнес
|Ubisoft створює дочірню компанію з Tencent та передає їй франшизи Assassin’s Creed, Far Cry та Rainbow Six
|В Україні зріс імпорт легкових електромобілів. Майже всі нові авто – з Китаю
|Toyota відкладає будівництво свого заводу з виробництва акумуляторів у Японії
|Netflix впровадив підтримку HDR10+ - це новий стандарт якості для онлайн-кінотеатрів
|Кількість завантажень Signal різко зросла після витоку військових планів через груповий чат посадовців Трампа
|Qualcomm подає антимонопольну скаргу на ARM у США, ЄС та Кореї