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АНАЛІТИКА

Долар США слабшає до основних валют

09:33 31.03.2025 |

Фінанси

 

Долар США слабшає проти євро, єни та фунта стерлінгів вранці в понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

На американську валюту тиснуть побоювання, що зростають, щодо економічних наслідків введення нових імпортних мит Вашингтоном.

У вихідні президент США Дональд Трамп підтвердив плани ввести цього тижня дзеркальні мита на товари з інших країн.

Учасники ринків дедалі більше стурбовані тим, що основні торговельні партнери країни можуть запровадити заходи у відповідь. Крім того, їх хвилює перспектива прискорення інфляції та уповільнення економічного зростання.

У п'ятницю інвестори чекають звіту щодо американського ринку праці, який може вплинути на їхні очікування щодо процентних ставок Федеральної резервної системи.

У вівторок будуть опубліковані аналогічні звіти для Японії та єврозони.

Того ж дня Євростат представить попередні дані про динаміку споживчих цін у валютному блоці в березні. Аналітики в середньому очікують уповільнення інфляції в єврозоні до 2,2% з лютневих 2,3%.

Євро за даними на 8:54 EET торгується на рівні $1,0838 порівняно з $1,0828 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс фунта становить $1,2958 проти $1,2941 на закриття попередньої сесії.

Вартість долара в парі з єною знизилася до 148,96 єни порівняно зі 149,84 ієни на закриття ринку в п'ятницю.

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като відреагував на різкі коливання єни заявою про неприпустимість надмірних змін курсу і повідомив, що підтримуватиме тісний зв'язок зі своїм американським колегою з питань валютного ринку.

Також підтримку єні надають "яструбині сигнали" Банку Японії. Протокол його останнього засідання показав, що керівництво регулятора готове продовжувати підвищення ставок у разі реалізації його економічних та інфляційних прогнозів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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