МВФ завершив 7-й перегляд програми EFF для України і виділяє 8-й транш $0,4 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю завершила сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дає змогу виділити восьмий транш приблизно $0,4 млрд (SDR0,3 млрд), які буде спрямовано на підтримку бюджету, йдеться в повідомленні Фонду на його сайті.

"Українська економіка залишається стійкою, і, незважаючи на складні умови, показники діяльності в рамках програми EFF залишаються високими. Влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня, попередні заходи для цього перегляду, а також більшість структурних показників", - зазначив МВФ.

Як і після шостого перегляд в груді, Фонд наголосив, що стійкий імпульс реформ, прогрес у мобілізації внутрішніх доходів, а також повне та своєчасне надання зовнішньої підтримки протягом періоду дії програми є необхідними для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, а також покращення врядування.

Таким чином, загальний обсяг виплат за програмою, відкритою у березні 2023 року, сягне $10,1 млрд за загального обсягу програми $15,5 млрд.

Фонд уточнює, що президент України для завершення перегляду у якості попереднього заходу підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби, прийнятий Радою ще 4 грудня, тоді як структурний критерій щодо прийняття закону про створення Вищого адміністративного суду було виконано із запізненням.

"Було встановлено нові контрольні показники, включаючи заходи з удосконалення управління державними інвестиціями, тоді як терміни виконання інших контрольних показників було скориговано з урахуванням обмежених можливостей", - додав МВФ.

Він вказав, що економічне зростання у 2024 році залишалося стійким, але сповільнилося в другій половині року. Очікується, що уповільнення продовжиться у 2025 році через дедалі жорсткішу ситуацію на ринку праці, вплив атак на енергетичну інфраструктуру та збереження невизначеності щодо подальшого розвитку війни: у оновленій програмі зростання ВВП цього року прогнозується на 2-3%, наступного - на 4,5%, 2027 року - на 4,8%.

Фонд нагадав, що Національний банк України (НБУ) посилив монетарну політику у відповідь на зростання інфляції, яка залишається переважно зумовленою цінами на продукти харчування, тоді як інфляційні очікування залишаються добре закріпленими. На думку МВФ, міжнародній резерви України залишаються адекватними завдяки значній зовнішній підтримці, що продовжує надходити, і цього року вони зростуть з $43,8 млрд до $56,8 млрд, а наступного знизяться до $50,4 млрд.

"В цілому, перспективи залишаються під впливом надзвичайно високої невизначеності", - одночасно підкреслив Фонд.

За підсумками дискусії ради директорів директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зауважила, що планування на випадок непередбачуваних ситуацій є ключовим для того, щоб уможливити відповідні політичні дії у разі реалізації ризиків.

"Програма залишається повністю профінансованою, з кумулятивним пакетом зовнішнього фінансування у розмірі $148,8 млрд за базовим сценарієм та $162,9 млрд за погіршеним сценарієм протягом 4-річного періоду програми, включаючи повне використання приблизно $50 млрд в рамках ініціативи G7 "Надзвичайні кредити для прискорення надходжень до бюджету України" (ERA) (за рахунок заморожених коштів РФ - ІФ-У)", - зазначила Георгієва.

За її словами, державний бюджет 2025 залишається фіскальним якорем, а прискорена реалізація Стратегії національних доходів, включаючи модернізацію податкової та митної служб, зменшення ухилення від сплати податків та гармонізацію законодавства зі стандартами ЄС, необхідна для задоволення першочергових потреб у видатках.

"Влада продовжує працювати над завершенням стратегії реструктуризації боргу. Наразі вони зосереджені на досягненні домовленостей з рештою власників зовнішніх комерційних вимог, включаючи ВВП-варанти. Досягнення домовленостей, що відповідають цілям програми щодо боргової стійкості, має важливе значення для зниження фіскальних ризиків та створення простору для критично важливих видатків", - підкреслила директор-розпорядник МВФ.

Вона назвала доречним нещодавній цикл посилення монетарної політики та додала, що НБУ має бути готовим до подальших дій у разі погіршення інфляційних очікувань, а більша гнучкість обмінного курсу допоможе посилити економічну стійкість, одночасно захищаючи резерви.

"Хоча фінансовий сектор залишається стабільним, необхідно зберігати пильність з огляду на підвищені ризики. Необхідно усунути інституційні недоліки регулятора ринків цінних паперів. У перспективі покращення інфраструктури ринків капіталу в Україні стане одним із ключових кроків для залучення іноземного капіталу для відновлення", - вважає Георгієва.

Директор-розпорядник МВФ також звернула увагу на необхідність стійкого прогресу в антикорупційній реформі та реформі державного управління.

"Потрібні додаткові зусилля, включаючи призначення нового керівника Бюро економічної безпеки, завершення аудиту Національного антикорупційного бюро, посилення системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу", - зазначила Георгієва.

Як повідомлялося, в оновлену за підсумками 5-го перегляду програму на прохання України було внесено зміни: якщо раніше вона передбачала тільки два перегляди на 2025 рік - на початку березня і наприкінці серпня з виділенням за їхніми підсумками траншів приблизно по $0,9 млрд, то тепер у розкладі на цей рік - чотири щоквартальні перегляди, як і 2024 року. Під час 7-го перегляду Україна звернулася до місії з проханням змінити структуру виплат - зменшити 8-й транш до $0,4 млрд та перенести фінансування на майбутні перегляди. До цього розмір наступних трьох траншів 2025 року становив відповідно $809,6 млн, $539,8 млн і $445,3 млн.